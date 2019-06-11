Arabayı çalıp telefonda para istediler

Mağusa’da dün saat 10.00 sıralarında, Kıbrıs'ın güneyinde yaşayan bir kişiye ait aracı çalıp yasal olmayan yollardan kuzeye geçirdikten sonra, söz konusu araç sahibini telefon ile arayarak 15 bin euro nakit para talep eden 4 kişi tespit edildi.

Meselede zanlı olarak görülen M.A.(E-27), M.F.M. (E-27), S.M.S.Q. (E-26) ve T.Y.(E-39) tutuklandı.