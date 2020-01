Arabaya servet

Toplu taşımanın yaygınlaşmadığı ülkemizde, yeni yıla girerken seyrüsefer ve ehliyetteki artış toplumda endişeye ve tepkiye yol açtı. Ortalama bir aracın yıllık masrafı, akaryakıt dışında bile binlerce lirayı buluyor. YENİDÜZEN bir aracın ortalama yıllık giderlerini derledi.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, araçlardan alınan seyrüsefer ücretlerinin ‘korkunç’ boyutta olduğunu kaydetti.

YENİDÜZEN’in Sigortalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Selvi’den edindiği bilgiye göre, sigorta ücretleri hasar görmemiş araçlar için 490 TL’den başlıyor, 3000 TL'ye kadar çıkıyor.





Araç masrafları: Seyrüsefer: 691-3500 TL

Sigorta: 490-3000 TL

Ehliyet yıllık: 259.90TL

Araç bakımı: Arıza hariç yıllık 400-1500 TL

Muayene: 150-200 TL

Egzoz ölçümü 30 TL

Dila ŞİMŞEK

Toplu taşımanın yaygınlaşmadığı ülkemizde, yeni yıla girerken seyrüsefer ve ehliyetteki artış toplumda endişeye ve tepkiye yol açtı.

Seyrüsefer ve ehliyetteki zamlara sosyal medyada tepki gösteren birçok insana karşı Maliye Bakanlığı açıklama yaparak "Zam okkalı değil, %8-10..." demişti.

Ortalama bir araca sahip olan bir yurttaş, yılda binlerce lira araç masrafı ödüyor.

Meslek uzmanlarından alınan bilgilere göre, düşük modelli bir araç sahibi sürücü akaryakıt ücreti olmadan yılda en az 2 Bin TL masraf yapıyor.

Ortalama bir araç sahibinin maliyeti ise 3 Bin 700 TL civarında oynuyor.

‘Lüks’ kategorisindeki marka araçlar için ise, fiyatlar dudak uçuklatıyor. Marka bir araç için yıllık araç masrafı 8 Bin TL’yi aşıyor…

Sigorta ücretleri 490 TL’den başlıyor 3000 TL’ye kadar gidiyor.

Seyrüsefer aracın ağırlığına göre değişiyor…

Seyrüsefer ücreti, en az 691 TL’den başlayıp, aracın ağırlığına göre 3 Bin 500 TL’yi bulabiliyor.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, bu rakamların ‘şaka gibi’ olduğunu söyleyerek, araçlardan alınan seyrüsefer ücretlerinin ‘korkunç’ boyutta olduğunu kaydetti.

Akın, aracın ortalama eskime bedelinin yılına göre değiştiğini ancak 7000 TL civarı olduğunu dile getirdi.

Gümrük ücretlerinin yeterince yüksek olduğuna değinen Akın, bir aracın seyrüsefer ücretini öğrenmek için aracın ağırlığı ile kg başına belirlenen fiyatın çarpılması gerektiğini ifade etti.

Buna göre; Benzinle Çalışanlar Ağırlığı 1016 kilograma (kg) kadar olanlar (1016 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.39,

Ağırlığı 1017-1270 kilogram (kg) olanlar (1270 kilogram dahil) Her bir kg. için 0.68,

Ağırlığı 1271-1524 kilogram (kg) Her bir kg. için 1,68 olanlar (1524 kilogram dahil),

Ağırlığı 1524 kilogramdan (kg) yukarı Her bir kg. için 2,35 TL olarak hesaplanıyor.

Sigorta ücreti aracın modeline bağlı…

YENİDÜZEN’in Sigortalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Selvi’den edindiği bilgiye göre, sigorta ücretleri hasar görmemiş araçlar için 490 TL’den başlıyor. Hasar görmüş bir salon aracın sigorta ücreti, zararın boyutuna göre değişse de 750 TL’yi bulabiliyor. Çok daha ‘lüks’ araçların sigorta bedeli ise 3000 TL’yi buluyor.

Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL olurken, ehliyet 384.90 TL oldu. 2 yıllık ehliyet için 384.80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514.70 TL, 5 yıllık ehliyet için 789.50 TL ve 10 yıllık ehliyet için de 1314 TL ödenmesi gerekiyor. 1 yıllık ehliyet harcı, 240 TL’den 259.90 TL’ye yükseldi.

Ehliyet ateş pahası

1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren harç zamları arasında en çok dikkati çekenlerden biri de ehliyet harçları…

Motorlu Araçlar Kayıt ve Ruhsat Harçları ile Sürüş Ehliyetleri İçin Ödenecek Harçların Yeniden Belirlenmesi (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca sürüş ehliyetleri için ödenecek harçlar yükseldi.

Öğrenci ehliyeti sınavı 385 TL olurken, ehliyet 384.90 TL oldu. 2 yıllık ehliyet için 384.80 TL, 3 yıllık ehliyet için 514.70 TL, 5 yıllık ehliyet için 789.50 TL ve 10 yıllık ehliyet için de 1314 TL ödenmesi gerekiyor.

1 yıllık ehliyet harcı, 240 TL’den 259.90 TL’ye yükseldi.

Diğer bir darbe de araç bakımından

Araç bakımı için yıllık olarak, 400 ile 1500 TL arası ücret ödeniyor. Bu ücret, aracın motorunun büyüklüğüne göre değişiyor. Her üç senede bir ödenen muayene ücreti 150 ile 200 TL arasında değişiyor, egzoz ölçümü ise 30 TL veriliyor.

Bir o kadar da akaryakıt fiyatı…

Benzinciler Birliği’nden alınan bilgiye göre, gemiye geliş fiyatı 2,76 TL olan 95 oktan benzin, KDV, çeşitli vergiler ve bayi geliri ile 5,36 TL’ye satışa sunuluyor.

98 oktan benzin ise, 2,89 TL’ye limana ulaşırken, Fiyat İstikrar Fonu, Rıhtım harcı ve diğer vergiler ile 5,46 TL’ye vatandaşın eline geçiyor.

Bunun yanı sıra ülkeye 3,06 TL’ye ithal edilen gazyağı 4,90’a, 3,14’e gelen Euro Dizel’in fiyatı ise 4.96 TL’ye yükseliyor.

Euro Dizel akaryakıtına Tarım sigortası vergisi de yansıtılıyor.