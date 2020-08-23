Arabasında ve evinde uyuşturucu çıktı

Girne’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulundurmakla suçlanan U.M.T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Murat Döşenci olayla ilgili bulguları aktardı.

Döşenci, 23 Ağustos tarihinde saat 01.30 sıralarında Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekibinin gerçekleştirdiği operasyonda zanlı U.M.T.'nin Girne’de Zeytinlik Mezarlığı yanında bulunan araziye KU 015 plakalı araç ile girdikten sonra durdurulmak istendiği sırada kaçmaya çalışması üzerine “makul kuvvet kullanılarak” alıkonulduğunu mahkemeye aktardı.

Polis araç içerisinde yapılan aramada zanlının ayakları arasında paspas üzerinde siyah renk naylon içerisindeki kahverengi bantla sarılı 9 ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 260 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve zanlının iç çamaşırına saklanmış üzeri çizgili kağıda sarılı iki ayrı şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 10 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde de bulunarak konu maddeler emare olarak alınıp zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının Girne’de kaldığı evde mahkeme emri ile 02.35 - 03.00 saatleri arasında huzurunda yapılan aramada ise evinin yatak odasında bulunan komodin çekmecesinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, kıyafet dolabındaki kilitli kasa içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 370 Euro, 200 Dolar ve 1,500 TL bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru Murat Döşenci, soruşturmanın yeni başladığını alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Vedia Berkut Barkın zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.