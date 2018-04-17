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Arabası ve eşyalarının iadesi istendi

Arabası ve eşyalarının iadesi istendi

Kıbrıs Rum polisinin, Apostolidis’in gerek aracına gerekse şahsi tüm eşyalarına inceleme yapmak istediğini yazan gazete, Apostolidis’in aracının Alsancak bölgesinde bulunduğunu yazdı. 

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Kıbrıs Rum polisinin, İki Toplumlu Suç ve Suça İlişkin Komite aracılığıyla, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ın kuzeyinde öldürülen Solomos Apostolidis’in, aracı da dahil olmak üzere, tüm şahsi eşyalarını talep ettiği belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum polisinin, bu talebi geçtiğimiz hafta ilettiğini ve KKTC makamlarının izleyeceği tutumu beklediğini yazdı.

Kıbrıs Rum polisinin, Apostolidis’in gerek aracına gerekse şahsi tüm eşyalarına inceleme yapmak istediğini yazan gazete, Apostolidis’in aracının Alsancak bölgesinde bulunduğunu yazdı. 

Gazete, polisin, Türkiye’nin, söz konusu zanlıyı Kıbrıslı Rum makamlarına iade etmeyeceğini bilerek Apostolidis cinayetine ilişkin olarak Türkiye’de tutuklanan zanlı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarma niyetinde olduğunu yazdı.
Kıbrıslı Rum ilgili makamların, katil zanlısının cinayet hakkında söyledikleri konusunda birçok boşluğun bulunduğunu düşündüğünü , bu nedenden dolayı da bunlara yanıt vermesi gerektiğini düşündüğünü yazan gazete, Kıbrıs Rum Polis Basın Sözcüsü Andreas Angelidis’in açıklamasına dayanarak olayın araştırılmasının, “Suçların Önlenmesi Birimi”ne aktarıldığını da belirtti. 

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