Arabahmet İyilik Evi’ne üst düzey ziyaret

Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde kurulan, eğitim ve etkinlik gönüllülerinin çocuklar için sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler düzenlediği, yemek olanağı da sunan Arabahmet İyilik Evi, bugün, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter’i ağırladı.

Arabahmet İyilik Evi’nde çocuklarla bir araya gelen Başbakan Erhürman’a ve TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’a Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Benter ve İyilik Evi’nde görev yapan gönüllüler çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.

Başbakan Erhürman’a ziyaretinde eşi Nilden Bektaş, Başbakanlık bürokratları ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu eşlik etti.

Müzik ve dansın da olduğu etkinlikte konuklara ve çocuklara izaz-ı ikram yapıldı. Başbakan Erhürman çocuklar için avluya çizilen oyunu da oynadı.

Etkinlikte ayrıca Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Maksimum Sanat Minimum Risk” sanat terapi kampında çocukların ortak olarak ürettiği resimler, Erhürman, Kanbay ve Benter’e hediye edildi.

Etkinlikte açıklamalar da oldu.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakan Tufan Erhürman basına kısa birer açıklama yaptı.





Benter: “İhtiyaç var, inşallah devamı gelecek”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, İyilik Evi’nin çocukların, gençlerin güzel vakit geçirebileceği bir yer olarak tasarlandığını burada, oyun, spor, tarım, kültürel ve sanatsal ve eğitim faaliyetleri için alanlar olduğunu, 40 çocuğun İyilik Evi’ne gönüllülük esasıyla geldiğini belirtti.

İyilik Evi’nin faaliyetlerini sürdürdüğü iki binanın yıkılmak üzere olduğunu kaydeden Benter, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın desteğiyle kötü durumdaki binaların restore edildiğini ifade etti.

Büyükelçiliğin ve Başbakanlığın desteklerine işaret ederek Tufan Erhürman ve Derya Kanbay’a teşekkür eden Benter, “Çocuklarımıza hep beraber sahip çıkacağız. Umarım bu proje iyi bir başlangıç ve diğer bölgeler için örnek olur” dedi.

Başbakan Erhürman ile Maraş ve diğer bölgelerde benzeri projeleri yapma konusunda düşünceleri olduğunu da aktaran Benter, “İhtiyaç var, inşallah devamı gelecek” şeklinde konuştu.



Kanbay: “Sadece para yardımlarıyla değil…”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının geleceği olan çocukları en iyi şekilde yetiştirmek, eğitmek, hayata hazırlamak, toplum ve dünya için iyi birer birey olarak yetiştirmek için başlatılan küçük projelerin önemine değindi.

Kanbay, KKTC devletinin ve hükümetinin de desteğiyle bu gibi projelerin çoğaltılmasını, adanın her tarafında çocuklara, gençlere hitap edecek güzel yerler kurulmasını istediklerini söyledi.

Büyükelçilik ve Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak bu tür çalışmaların arkasında durduklarını, durmaya da devam edeceklerini vurgulayan Kanbay, “ ‘Yavru vatan’ diyoruz, sırf kelimede kalmıyor. Yavru demek, sizin kucaklayıp en güzel şekilde bağrınıza basmanız gereken bir yer demek. Biz bunu gönülden de böyle hissediyoruz. Sadece para yardımlarıyla değil… ” ifadelerine yer verdi.

TC Büyükelçiliği adına İyilik Evi’ni yaratanlara teşekkür eden Kanbay, burası için verilen kaynağın en iyi şekilde değerlendirildiğine inandığını söyledi.



Erhürman: “Çocukların mutluluğu benim yüreğime de yansıdı”

Başbakan Tufan Erhürman ise çocukluğunun bir kısmının Arabahmet’te geçtiğini belirterek, İyilik Evi’nin binasını da bahçesini de hatırladığını söyledi.

Erhürman, “Çok kötü durumdaki bir binadan ve çok kötü durumdaki bir bahçeden çocuklar için tabiri caizse bir cennet, bir vaha yaratıldı. Çocukların mutluluğu benim yüreğime de yansıdı. Yapmak istediğimiz şey tam da bu. Umarım TC Büyükelçiliği, Evkaf, Başbakanlık Gençlik Dairesi’nin de işbirliğiyle bu yerleri hızla yaygınlaştıracağız. Burada çocuklar bilimle de, sanatla da sporla da uğraşacak. Biz gelecek nesiller için çok güzel tohumları el ve gönül birliği içinde atacağız” dedi.

Başbakan Erhürman, Etkinlik Ve Eğitim Koordinatörü Derviş Gökhan Zeybek başta olmak üzere bu işe emek verenlere teşekkür etti.

