Arabahmet İyilik Evi’nde faaliyetler devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Lefkoşa’da açtığı Arabahmet İyilik Evi’nde, çocuklara yönelik her hafta farklı faaliyetler yapılıyor.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden verilen bilgiye göre, çocuklara, güvenli ortamda kaliteli zaman geçirmeleri için açılan Arabahmet İyilik Evi’nde, konusunda uzman gönüllü öğretmenler tarafından her hafta farklı konularda bilgiler verilip konu üzerinde deneyler yapılıyor.

Arabahmet İyilik Evi’nde bu hafta “delinmeyen poşet” deneyi yapıldı.