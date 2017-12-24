Arabahmet İlkokulu'na anlamlı yardım

Bünyesinde 32 sigorta şirketi bulunduran Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yönetim kurulu bu yıl aldığı kararla yıllık balo düzenleme yerine Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Arabahmet İlkokuluna yardım yaptı.

Bölgede 1964 yılından bu yana eğitim veren Arabahmet İlkokulu’nu ziyaret eden başkan ve yönetim kurulu üyeleri daha önce yapılan tespitler doğrultusunda Okulun gereksinim duyduğu araç gereçleri okul müdürüne iletti. Başkan Namık Kural ve üyeler Ahmet Eraslan, Mehmet A. Kader, Murat Selvi ve Tayfun Vural’dan oluşan Birlik Heyeti dün ziyaret ettiği Arabahmet İlkokulu yöneticilerine ihtiyaçlı öğrencilere dağıtılmak amacıyla 97 çift ayakkabı, 1 adet Laptop ve kamera sistemi kurulması için gerekli maddi miktarı takdim etti. Mutlu anların paylaşıldığı ziyarette, okul yöneticileri Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği yönetimine öğrenciler adına teşekkür etti