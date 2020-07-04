Arabadan cep telefonu çaldı

Lefkoşa’da aleyhinde suç duyurusu bulanacak olan kişinin arabasının anahtarını ve cep telefonunu sirkat eden A.F., bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Okan Özkoçak, zanlı A.F.’nin Sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 4 Temmuz’da 02.40’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde kendisini polise şikâyete geldiği gerekçesiyle İdris Adewale Lateef’e ait aracın içerisinden I-Phone 11 Pro Max marka cep telefonunu ve söz konusu aracın anahtarlarını alıp, sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının ayni gün mahkemeden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını söyledi. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ayrıca iddiaları üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.