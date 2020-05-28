Çevre örgütleri doğru bir öneri yaptı: Arabada sigara içilmesi yasaklanmalı.

Peki yasaklansa ne olacak?

Kapalı mekânlarda yasaklandı.

İçilmeyen kaç yer var acaba?

Meclis dâhil!

* * *

Hastanelerde içildiğini gördüm, okullarda gördüm.

Cafe barlarda sigara içmeyeni dövecekler neredeyse!

* * *

En temel sorunumuzu sanırım halen göremiyoruz.

Ada yarısında ‘temsili devlet’ örgütlenmesi vardır.

Uyduruk.

Size birkaç yasak sayabilirim!

“Fuhuş” yasaktır!

Kadınları “devlet” muayene ediyor.

Sağlıklı fuhuş yapsınlar diye….

Yurttaşlara, öğrencilere kumar yasaktır!

Turistin gelmediği ülkede kumarhaneleri “devlet” açıyor.

“Öğrenci var, işçi var” diyerek…

Kıyıların betonlaşması yasaktır!

Orman alanlarının peşkeşi yasaktır!

İnşaatlarda iş güvencesiz işçi çalıştırmak yasaktır!

Kamuda ikinci iş yasaktır!

Plajlara halkın serbestçe girişini engellemek yasaktır!

Bu köşemin boyu yetmez yazmaya...

* * *

“Arabalarda sigara içmek yasaklansın” diyorsunuz da!

Yasa ne, yasak ne, hukuk ne kadar buralarda, sanki bilmiyoruz gibi...

Yasaklansa ne olacak?

İyi mi otları temizleyelim yol kenarlarında, kaç ağaç kurtarırsak, yanımıza o kalacak...

Acaba?

‘Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Hükümeti.’

...

Hani bazen ‘acaba’ diyorum.

Ah da ‘yukarılardan’ mesaj geliyor.

‘İlahi’ işler mi?





‘Vaka’ gördüğümüz yere tel örgü çekelim!

Sağlık Bakanı Pilli dedi ki, “Rum tarafında pandemi devam ediyor. Eğer 8 Haziran’a kadar devam ederse bu kapılar açılmaz. 14 gün sıfır vaka sürerse o zaman açarız.”

Şimdi birileri “Bravo bakana, halkın sağlığını düşünüyor” diyebilir.

“Havaalanları da açılmaz kapılar da açılmaz” deseydi eğer katılmasam bile kendi içinde tutarlı bulurdum.

“Türkiye’de pandemi devam ediyor. 14 gün sıfır vaka sürerse o zaman hava ya da deniz limanları açılır. O güne kadar da bu ülkeye Türkiye’den tek bir yolcu gelemez” diyebilseydi eğer…

Demiyor.



* * *

“Türkiye'de vakalar sıfırlanır, 14 gün de sıfır kalır... O zaman uçak gelir...”

“Ha diyelim ki Mağusa'da iki vaka çıkar, Mağusa kapatılır...”

“Girne'de üç vaka çıkarsa Girne tecride alınır.”

“Meclis'te vaka çıkarsa, vekilleri Meclis'e kapatırız, Sağlık Bakanı'nı da kapıya bekçi koyarız…”



* * *



Meselenin “bilimsel boyutu” bu mu yani?

Salgın katsayısı, bulaştırma oranı, coğrafya büyüklüğü, test sayısı falan...

Virüs bulaştırma katsayısı hani "R0" (R-naught) dedikleri değerler ne işe yarıyor?

Dünya Sağlık Örgütü'nün yok mu bir formülü?

“Vaka gördüğümüz yere barikat çekeriz, hastalığı engelleriz” mi yöntem?

Yoksa başka başka hesaplar mı var acaba?



