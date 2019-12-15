Arabada kalp krizi geçirdi, yaşamını yitirdi
Lapta dün saat 03.45 sıralarında, 54 yaşındaki Suat Ateşli aracı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
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Lapta dün saat 03.45 sıralarında, 54 yaşındaki Suat Ateşli aracı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Ateşli'nin dün Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 12:00-12:45 saatleri arasında yapılan otopsisinde kesin ölüm sebebinin “yeni geçirilmiş kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, ölüm
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