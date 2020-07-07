Araba ve cep telefonu çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da aleyhinde suç duyurusu bulanacak olan kişinin arabasının anahtarını ve cep telefonunu sirkat eden zanlı A.F., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlının ‘Sirkat’ suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 4 Temmuz’da 02.40’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde kendisini polise şikâyete geldiği gerekçesiyle İdris Adewale Lateef’e ait aracın içerisinden I-Phone 11 Pro Max marka cep telefonunu ve söz konusu aracın anahtarlarını alıp, sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ayni gün mahkemeden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını söyledi.

Polis, emarelerden sadece anahtarın bulunduğunu belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.