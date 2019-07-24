‘Araba tutkunu, iş delisi ve titiz bir maceracı’

Cenk Mutluyakalı



Yukarı Girne’de Ilgaz ile Sancar sokaklarını birbirinden ayıran geniş toprak arazi, hepimizin oyun alanıydı. Şimdi on katlı betonun yuttuğu bu yer, çocukluğumuzun en tutkulu anılarına tanıklık etti.

Serhan abi mahallenin büyüğüydü. O’nu hem çok sever, hem de korkar, çekinirdik. Kız evladı bol bir ailenin tek oğluydu, belki o nedenle çok daha otoriterdi.

Korksak da severdik, en önemlisi de güvenirdik.



Oyunlarımıza çok fazla da katılmazdı.

Hem birkaç yaş büyüktü bizlerden, hem de o genelde ellerinde araç gereç ya bir arabanın altında olurdu, ya motorunun içinde… Yüzünden ter akar, motor yağlı elinin tersiyle alnını siler, gün batımına dek uğraşırdı. Kış soğuğunda üzerinden okul kıyafetlerini çıkartarak tulumlara sığınması ya da yaz sıcağında çıplak tenini güneşin yakıcı sıcağına bırakması için sebep hep aynıydı: Arabalar.

Kombos önemli bir aile işletmesiydi, Serhan abi de bu işletmenin geleceği…

O, ailesinden aldığı soyadının önüne kendi ismini koydu, yeni bir marka yarattı.

Şimdi “Serhan Kombos Otomotiv Ltd.” olarak adını markalaştıran adam, bizim mahallenin Serhan abisidir ve gördüm ki o halen, on altılı yaşlarda bir araba tutkunu, iş delisi ve titiz bir maceracıdır. Özenli, duyarlı, meraklı ve bir o kadar disiplinli bir yatırımcıdır şimdi…

O, ailesinden aldığı soyadının önüne kendi ismini koydu, yeni bir marka yarattı. Şimdi “Serhan Kombos Otomotiv Ltd.” olarak adını markalaştıran adam, bizim mahallenin Serhan abisidir ve gördüm ki o halen, on altılı yaşlarda bir araba tutkunu, iş delisi ve titiz bir maceracıdır.

Yeni bir yatırım, yeni bir heyecan

Kombos Otomotiv Innovation Center’in açılışını duyduğum zaman mutlu oldum. Her yeni yatırıma, yeni gençlerin istihdamı olarak bakarım. Biliyorum, ülkemizde en önemli sorunların başında geliyor; yatırımlar genelde yabancı işçiler için istihdam kapısı açıyor, gençlerimiz, ellerinde diplomaları yine işsiz kalıyor. Evet de bu hem ülkedeki plansızlığın, hem de ailelerdeki değer yargılarının bir sonucudur.

Serhan Kombos’la birlikte bu yeni yatırımı görmek, gezmek, bilgi almak istedim.

Kurumsal İletişim’den yıllardır tanıdığım, Satış Müdürü İjan Dinçer Anibal de bizlere katıldı ve bu önemli yeri görme fırsatı buldum, Serhan Kombos’u dinledim.

Elbette hemen sordum: Bu yatırım gençlere istihdam imkanı yaratacak mı?

Hayalinde nerdeyse bir “Otomotiv Yüksek Okulu” var, Serhan Kombos’un!

Bu yazıyı, en fazla da bu düşünceyi önemsediğim için yazdım.

Tarihe bir not düşmek adına!

Serhan Kombos’un “Gençlerimizi otomotiv sektörünün her alanında yetiştireceğiz” sözleri bana heyecan veriyor. Meslek okullarının uygulama laboratuvarına dönüşecek kadar iyi bir altyapı var ortada…



“Avrupa’daki en iyi örneklerden”





Mağusa-Lefkoşa yolu arasında, Haspolat’a yapılmış önemli bir yatırım. 4 bin metrekarelik kapalı alana yayılmış. Çok da özenle ağaçlandırılmış. Düşünsenize, binanın çevresinde yağmur suyunu değerlendirerek sebze yetiştiriyorlar, kekik ekiyorlar, feslikan ve biberiye büyütüyorlar.

Elbette bu büyük yatırım “kekik” yetiştirmek için değil…

Serhan Kombos şöyle anlatıyor, yola çıkış sebebini…

“Bizim en üzgün müşterimiz, kaza yapan insanlardır. Onlar geldiği zaman kapalı bir odaya alıyorduk. Başları öne düşüyor, iyice içleri kararıyordu. Bir de aracının tamiri, kaportası, boyası için beklemek zorunda kalıyordu. Öyle bir merkez yapalım istedim ki, bu insanlar geldiği zaman kendilerini güvende hissetsinler. Bir an önce moral bulsunlar, hayatlarını normalleştirelim.”



Eğitimle işbirliği

Serhan Kombos’un “Gençlerimizi otomotiv sektörünün her alanında yetiştireceğiz” sözleri bana heyecan veriyor. Umarım bu hedefe ulaşılır. Çünkü bunun için eğitim ve öğrenimi yönetenlerin de desteği gerekiyor. İşbirliği gerekiyor. Meslek okullarının uygulama laboratuvarına dönüşecek kadar iyi bir altyapı var ortada… 400 arabaya bir anda kaporta ve boya hizmeti sunacak kadar geniş bir kapasite… 70 kadar istihdam yaratılmış. 5 milyon euroya yakın da bir yatırım yapılmış.

“Avrupa’daki en iyi örneklerden birini yarattık” diyor Serhan Kombos, üstelik, bunu yalnızca kendisi değil, Almanya’dan gelen Mercedes’in üst düzey isimlerinin de söylediğini paylaşıyor. Şimdi hem hizmet kalitesini, hem de kapasitesini çok daha ileriye taşıdılar. Şimdi geleceğe çok daha güvenle bakıyorlar. Serhan Kombos, çocukluğundan bugüne en iyi yaptığı işe devam ediyor. Bir arabanın motorundan, dünyaya bakıyor.