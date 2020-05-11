Çaldığı arabayla trafik kazası yapan Ahmt Kılınç 8 ay hapse gönderildi.



Lefkoşa’da 29 Şubat 2020 tarihinde sirkat ettiği salon araç ile kaza yapan ve kaza yerini herhangi bir bilgi vermeden terk eden zanlı Ahmet Kılınç’ın aleyhindeki karar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesinde açıklandı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda görüşülen karar duruşmasında, sanık, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulundu, mahkûm edildi.



Yargıç Sağer sanığın sirkat ettiği araç ile kaza yaptığını belirterek, söz konusu kaza sonucunda ise olay yerinden kaçtığını kaydetti. Sanığın ayrıca ehliyetsiz ve sigortasız kullandığı araç ile yaptığı kaza neticesinde şans eseri can kaybı olmadığını, bu tür suçlara caydırıcı ceza takdir edilmesi gerektiğini anlatan yargıç, ayrıca sanığın 1.5 yıl içerisinde 4 sefer benzer suç işlediğine dikkat çekti.



Yargıcı Temay Sağer, takdirini 8 ay hapis cezası olarak açıkladı. (Evrim Kamalı)