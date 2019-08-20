Araba cayır cayır yandı
Lefkoşa- Girne Anayolu, Boğaz Piknik Alanı civarında bir araç cayır cayır yandı.
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Lefkoşa- Girne Anayolu, Boğaz Piknik Alanı civarında bir araçbugün öğle saatlerinde cayır cayır yandı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında aracın tamamen yandı.
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kilitlendi
Ayrıntılar gelecek
FOTOĞRAFLAR TİJEN EROL/ DEVRİM DEMİR/ GÖRÜNTÜ UMAY EROL KUTAY
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Etiketler : yangın, araç yangın
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