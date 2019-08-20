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Araba cayır cayır yandı

Araba cayır cayır yandı

Lefkoşa- Girne Anayolu, Boğaz Piknik Alanı civarında bir araç cayır cayır yandı.

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Lefkoşa- Girne Anayolu, Boğaz Piknik Alanı civarında bir araçbugün öğle saatlerinde cayır cayır yandı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında aracın tamamen yandı.

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Lefkoşa - Girne Anayolu'nda trafik kilitlendi

 

Ayrıntılar gelecek

 

FOTOĞRAFLAR TİJEN EROL/ DEVRİM DEMİR/ GÖRÜNTÜ UMAY EROL KUTAY

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