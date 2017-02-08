Araba bagajına koyup Lefkoşa’ya kaçırdılar...

Ülkeye çalışma ön izniyle gelen Pakistan uyruklu Mohammad Sajit Pervez ile Mohammad Ali Raza, önceki gün Mağusa’daki evlerinden zorla alınıp araba bagajına konularak Lefkoşa’ya kaçırıldılar ve ellerindeki toplam 1400 dolar ile 800 TL nakit para gasp edildi. Pakistan uyruklu Pervez ile Raza’yı araba bagajına koyup Lefkoşa’ya kaçıran ve ellerindeki paraları gasp eden isimlerinin baş harfleri E.U., Ö.Y., ve Pakistan uyruklu M.A. polis tarafından tespit edilerek tutuklanırken, mesele ile bağlantısı olan Pakistan uyruklu 2 kişi daha aranıyor. “Soygun”, “İnsan kaçırma”, “Çalmak kastıyla tehditle mal talebi” ve “Ciddi darp” suçlamalarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Kaçırdılar, darp ettiler

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı E.U., Ö.Y., M.A. ve aranan Pakistan uyruklu 2 kişinin, 31 Ocak 2017 tarihinde KKTC’ye ön izinle çalışmak maksadıyla gelmelerini sağladıkları Pakistan uyruklu Mohammad Sajit Pervez ve Mohammad Ali Raza’yı 6 Şubat tarihinde, kendilerine buldukları iş karşılığında para vermedikleri gerekçesiyle, kalmakta oldukları evden zorla alıp zanlı Urkan’ın yönetimindeki JY 073 plakalı aracın bagajına üst üste koyarak Lefkoşa’da henüz tespit edilemeyen bir adrese götürdüklerini ve burada zorla tuttuklarını açıkladı. Zanlıların, müşteki Pervez ile Raza’yı zorla tuttukları adreste ciddi şekilde darp edip şiddet tehdidinde bulunduklarını belirten Hafız, zanlıların, müşteki Pervez’in üzerinde bulunan 600 Dolar ile 50 TL’yi, müşteki Raza’nın ise üzerinde bulunan 800 Dolar ile 750 TL’yi zorla alarak soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Ailelerinden fidye istediler...

Hafız, akabinde zanlıların, müşteki Pervez ile Raza’nın yurt dışındaki ailelerini internet üzerinden görüntülü arayarak kendilerine toplam 8 bin Euro göndermemeleri halinde ellerinde bulunan Pervez ile Raza’yı parçalayıp öldüreceklerini ve denize atacaklarını söyleyerek çalmak kastıyla tehditle mal talebinde bulunduklarını açıkladı. Olayın 7 Şubat tarihinde polise intikal ettiğini belirten Hafız, zanlı E.U., Ö.Y., M.A.’nın aynı gün tespit edilerek tutuklandığını, Pakistan uyruklu 2 kişinin ise arandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Hafız, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2’şer gün tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı .U., Ö.Y. ve M.A.’nın tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



Gamze PİR BAYKUR