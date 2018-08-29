Araba bagajında insan kaçakçılığı

Lefkoşa’nın güneyinde sakini 56 yaşındaki bir şahsın, 47 yaşındaki bir yabancıyı arabasının bagajında “Agios Dometios” (Kermiya) geçiş noktasından Kıbrıs’ın güneyine geçirmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.



Alithia gazetesi, geçtiğimiz Pazartesi akşamı gerçekleşen bir olayda, bahse konu şahsın, Kıbıs’ın kuzeyinden güneye geçiş noktasından arabanın bagajında geçmeye çalışırken, Gümrük Polislerinin yaptığı kontrol sırasında yakalandığını ve akabinde iki şahsın da tutuklandığını belirtti.



Politis gazetesi ise, bagajdaki kişinin Lübnan vatandaşı bir Suriyeli olduğunu yazarken, bu şahsın 5 Eylül’de yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalacağını belirtti.



Arabanın şoförünün de daimi olarak Kıbrıs’ın güneyinde ikamet etmekte olan Suriyeli bir şahıs olduğunu yazan gazete, bu kişinin kefalet ve belirli şartlarla serbest bırakıldığını ifade etti.



Gazete polisin elinde, yasal olarak Kıbrıs’ın güneyinde ikamet etmekte olup, Suriyelilerin para karşılığında kuzeyden güneye geçmelerine yardım eden bir Suriyeli çete olduğu konusunda bilgiler bulunduğunu da ekledi.