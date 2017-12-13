ARABA ALEV ALDI!

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde Ufuk Karal yönetimindeki FH 116 plakalı araç, motor kısmındaki benzin kaçağı nedeniyle seyir halindeyken alev aldı. Boğaz kavşağında meydana gelen olayda, polis yolu trafiğe kısa süreliğine kapattı.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında, araç tamamen kullanılmaz hale geldi.

Ufuk Karal ile birlikte iki yolcunun da bulunduğu araçta herhangi bir yaralanmanın meydan gelmemesi yüreklere su serpti.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı, Olay Yeri İnceleme Ekipleri tamamen kullanılmaz hale gelen aracı inceledi.

Fotoğraflar Ayşe Güler / Manşet foto sosyal medya