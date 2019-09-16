Araba alev aldı

Erülkü park yerinde park halindeki araç alevler içinde kaldı. Araç yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Polisin olayla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Bugün saat 15.15 sıralarında Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Erol Taşkıranlar yönetimindeki GL 337 plakalı araç Gazimağusa istikametine doğru seyir halinde bulunduğu sırada Erülķü Süpermarket yakınlarında, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu aracın iç kısmı tamemen yanarak zarar görmüştür. Yangın yoldan geçmekte olan duyarlı bir su tankeri sürücüsünün müdahalesi sonucu söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

Görüntü: Soner Türkel