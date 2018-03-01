Didem MENTEŞ

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan 4 gece kulübünün kapatılmasıyla ilgili yargı süreci devam ederken, taraflar arasında ‘yatı evleri’ ile ilgili karşılıklı taahhütler verildi.

Mahkemenin ara emri duruşmasına kadar, konsomatrislerin mağdur olmaması için belediyenin yatı evlerini kapatmayacağı, gece kulüplerinin de konsomatrisleri çalıştırmayacağına yönelik karşılıklı taahhütler alındı.

Lefkoşa Belediyesi 22 Şubat’ta gece kulüplerini kapatmasıyla birlikte, 1 hafta sonra kulüplere ait yatı evlerini de kapatacağı kararına yönelik, dünkü Mahkemede ara emri duruşması görüşülene ‘geçici çözüm’ sağlandı.

Harmancı: “Ara emri görüşülene kadar yatı evlerine müdahale etmeyeceğiz”

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, 5 Mart’ta ara emri duruşması görüşülene kadar gece kulüplerinin yatı evlerine müdahale etmeyeceklerini ancak gece kulüplerin işletilmesine de izin vermeyeceklerini belirterek, “süreç uzarsa ara emri duruşması tamamlana kadar insani bir kriz yaşanmaması adına böyle bir taahhüt verdik” dedi.

Ara emri verilene kadar işletmelere de izin vermeyeceklerini vurgulayan Harmancı, Mahkemeden söz konusu gece kulüpleriyle ilgili belediyenin lehine karar üretilmesi halinde gece kulüplerinde çalışmakta olan konsomatrislerin çalışma izinlerinin iptal edilerek, ülkelerine geri gideceklerini ifade etti.

Mahkemenin ara emrine kadar, konsomatrislerin mağdur olmaması için belediyenin yatı evlerini kapatmayacağı, gece kulüplerinin de konsomatrisleri çalıştırmayacağına yönelik karşılıklı taahhütler alındı.

Kızılokgil: “Taahhüt verildi”

Gece kulüpleri adına dava açan Avukat Deniz Kızılokgil, davada ara emri alınana kadar Lefkoşa Belediyesi’nin işletmelere yönelik ileri bir işlem yapmayacağı taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Dünkü davada belediye avukatları ve başkan adına bir personelin mahkemeye gelerek bu taahhüdü verdiğini söyleyen Kızılokgil, bu çerçevede itirazlar dosyalanmak üzere ve duruşmaya başlamak için gün belirlemek üzere davanın 5 Mart’ta kaldığını söyledi.

Gece kulüplerine ilk gelen ihbarda yatı evlerinin de kapatılacağının yer aldığını anımsatan Kızılokgil, yatı evlerinin kapatılması halinde çalışan kadın personelin kalacakları yer açısından büyük mağduriyete uğrayabileceklerini, kadınların mağdur olmaması için belediyenin ara emri kararı verilene kadar ileri işlem yapmaması yönünde geçici bir çözüm sağlandığını açıkladı.

İşletmeler ara emrini bekliyor

Bu arada YENİDÜZEN dün Haspolat yolunda bulunan Kings Night Club, Freedom Gece Kulübü, Fly Inn Gece Kulübü ve Crazy Night Club işletmelerine gitti. 2 gece kulübü dışındaki diğer gece kulüplerinin dışarıdan kepengi çekili vaziyetteydi. Crazy Night Club ve Freedom Gece Kulübü’nde kapılar açık, güvenlik görevlilerinin gözetiminde olduğu görüldü. Gece kulübünde çalışan konsomatris kadınların bu sürede kulüplere ait yatı evlerinde konakladığı, dün sabah saatlerinde de Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolüne gittikleri öğrenildi. Bir gece kulübü işletmecisi, konuyla ilgili davanın sürdüğünü ara emri kararını beklendiğini dile getirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ara emri duruşması görüşülene kadar gece kulüplerinin yatı evlerine müdahale etmeyeceklerini ancak gece kulüplerin işletilmesine de izin vermeyeceklerini açıkladı

LTB Başkanı Harmancı:

“Mahkeme aksi bir karar üretmedikçe geri dönüş yok”

Gece kulüplerinin beyan ettiği iş ile yaptığı iş arasında farklılık olduğunu söyleyen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu doğrultuda kapatıldıklarını anımsattı.

Harmancı, “bu gece kulüplerinin belediyeye beyan ettiği iş ile yaptığı iş arasında fark var. Belediyeye beyan edilen iş başkadır, yapılan iş başkadır. Doğru bir beyan yapılmıyor. Doğru beyan yapılabilecek yasal bir zemin kazanılırsa mümkün olabilir. Bu işletmelerin burada bu işi yapabilmesine imar yönünden de mümkünü yoktur. Çünkü Lefkoşa İmar Planı’nda bu ve buna benzer yerlerin adresi olarak Alayköy gösterilmektedir” dedi.

Harmancı, yaşanan durumun belediye olarak 2016’dan beri ortaya koydukları durum olduğunu anımsattı. Harmancı, şunları aktardı: “2016 yılında Hükümeti yönetenlere yaptığımız beyanda, yasal değişikliklerle ilgili düzenlemeler tamamlanırsa, seks işçiliği tanımı yapılır, çalışanların hakları koruma altına alınır, insan hak ve özgürlüklerini kapsayan bir tutum geliştirilir, bununla ilgili aldığımız karar tabi ki gözden geçirilebilir. Aradan geçen bir buçuk yıllık bir süre var. Bu sürede dava açılıyor, davanın erken görüşülmesi karşılığında biz de diyoruz ki; herhangi bir işlem yapmayacağız. Daha sonra çeşitli avukat değişikliği gibi değişikliklerle süreç uzuyor. Bize göre karşı taraf hukuki bir taktik geliştiriyor. Biz de bununla ilgili Mahkemeye, daha önce verdiğimiz taahhüt geçerli değildir. Bu sözlü bir taahhüttü…”

Harmancı, Mahkemeden söz konusu gece kulüpleriyle ilgili belediyenin lehine karar üretilmesi halinde gece kulüplerinde çalışmakta olan konsomatrislerin çalışma izinlerinin iptal edilerek, ülkelerine geri gideceklerini ifade etti.

“Karşılıklı taahhüt verildi”

5 Mart’ta ara emri duruşması görüşülene kadar gece kulüplerinin yatı evlerine müdahale etmeyeceklerini belirterek, “Bu süreç 5 Mart’ta bitmez ve devam ederse o anlayışı göstereceğiz ama ara emri duruşması tamamlana kadar insani bir kriz yaşanmaması adına böyle bir taahhüt verdik” dedi. Ara emri verilene kadar işletmelere de izin vermeyeceklerini vurgulayan Harmancı, bu arada çözülmesi gereken birkaç tane daha iş olduğunu belirtti. Harmancı, “Devletin oradaki kadınların çalışma izinlerine ilişkin ne yapacağı önemlidir. Bizim adımıza kararımızı ürettiğimiz için netiz. Mahkeme aksi bir karar üretmedikçe geri dönüş yok, kararlarına saygılıyız” dedi. Harmancı, Mahkemeden söz konusu gece kulüpleriyle ilgili kapatılmaları yönünde karar verilmesi halinde oralarda çalışmakta olan konsomatrislerin çalışma izinlerinin iptal edilerek, ülkelerine geri gideceklerine de işaret etti.

“Yasa değişikliğine gidilene kadar etkin denetim irade ortaya konuldu”

Gece Kulüpleriyle ilgili İçişleri Bakanlığı’ndaki komisyon toplantısına kendisinin de katıldığını aktaran Harmancı, toplantıda yasa değişikliğine gidilene kadar etkin denetim yönünde bir irade ortaya konduğunu belirterek, Bakanda da bu konuda adım atma iradesi gördüğünü söyledi. Erken zamanda bu adımın atılmasını temenni eden Harmancı, “konunun özellikle insani boyutunun çözümlenmesi, insan kaçakçılığına el verişli bir ortamın yaşanmaması, yasal boyutta çalışanların haklarının korunabileceği bir düzenleme getirilebilir ve utanç olarak gördüğüm bu meselenin biran önce aklıselim yolla çözülmesi sağlanabilir” dedi.

Gece kulüplerinin avukatı Deniz Kızılokgil, yatı evlerinin kapatılması halinde çalışan kadın personelin kalacakları yer açısından büyük mağduriyete uğrayabileceklerini, kadınların mağdur olmaması için belediyenin ara emri kararı verilene kadar ileri işlem yapmaması yönünde geçici bir çözüm sağlandığını açıkladı.

Avukat Kızılokgil:

“Ara emri görüşülene dek geçici ara çözüm bulundu”

Gece kulüpleri adına dava açan Avukat Deniz Kızılokgil, davada ara emri alınana kadar Lefkoşa Belediyesi’nin işletmelere yönelik ileri bir işlem yapmayacağı taahhüdünde bulunduğunu açıkladı. Dünkü davada belediye avukatları ve başkan adına bir personelin mahkemeye gelerek bu taahhüdü verdiğini söyleyen Kızılokgil, bu çerçevede itirazlar dosyalanmak üzere davanın 5 Mart’ta kaldığını söyledi. Gece kulüplerine ilk gelen ihbarda yatı evlerinin de kapatılacağının yer aldığını anımsatan Kızılokgil, yatı evlerinin kapatılması halinde çalışan kadın personelin kalacakları yer açısından büyük mağduriyete uğrayabileceklerini söyledi. Kadınların şuanda iş yapamadığını, iş yapamadıkları zaman herhangi bir gelirleri bulunmadığını aktaran Kızılokgil, “ara emri kararının dinlenmesi 1 ay bile olsa bu insanlar ne yapacak? Ne içecek? Ani alınmış daha önce verilen taahhütlerden dönülmüş hesapsız kitapsız bir iş yapıldı” dedi. Belediyenin de bu durumu değerlendirdiğini, kadınların bu mağduriyeti yaşamaması yatı evleriyle ilgili işlem yapmayarak geçici bir ara çözüm bulunduğunu aktaran Kızılokgil, Mahkemenin ara emri kararını verene kadar gece kulüplerinin işletilmeyeceğini, personelin de tahliye edilmeyeceğini dile getirdi. Deniz Kızılokgil, belediyenin ihbarı gönderdiğinde çalışanların da tahliye edilmesini istediğini anımsatarak, “mahkemede belediye personeli amaçlarının kadınların haklarını korumak olduğunu belirtti. Eğer tahliye ederseler bu kadınların mağdur olacaklarını kabul ettiler ve en azından ara emri verilene kadar ara çözüm bulundu” dedi. Kızılokgil, belediyenin işletmeyi ne gerekçeyle kapattığını açıkça belirtmediğini de hatırlatarak, “belediye maktul bir form vardır, onu işaretlemesi gerekirdi ama onu da işaretlemedi. Biz sadece yorum yoluyla bu sonuca varıyoruz. İş yeri izinleri olmadığı şekilde kapatıldıklarını yorumluyoruz. Gönderdikleri ihbarda da bu yazmıyor. Bu da belediyedeki kişilerin yaptığı bir hatadır. Bu da ayrı bir dava sebebidir ve ayrı bir dava altında bunu da gündeme getirdik” dedi.