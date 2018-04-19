Ara bölgeye 'Timsah Parkı'

Ahna (Düzce) bölgesine timsah parkı kurulması konusunda İsrailli yatırımcıların önerisinin Ahna İhtiyar Heyeti tarafından oy çokluğuyla kabul edildiği, kararın kesinleşmesi durumunda parkın ara bölgede kurulacağı belirtildi..

Fileleftheros gazetesi, İsrailli yatırımcıların bölgede timsah parkı kurulması konusunda girişimde bulunduklarını, Ahna (Düzce) ihtiyar heyetinde yapılan oylamayla teklifin kabul edildiğini yazdı.

Konunun 27 Mayıs’ta, bölgedeki tüm ihtiyar heyetleriyle yapılacak ortak toplantıda yeniden ele alınacağını belirten gazete, 6 milyon Euro tutarındaki yatırımın “Dasaki Ahnas” köyünün ara bölgede bulunan “Ppolitsi” bölgesine kurulacağını yazdı.

Gazete, İsraillilerin daha önce de “Athienu” (Kiracıköy) ve “Psematismeno” (Yalancıköy) sakinlerine aynı teklifle gittiklerini ancak ret cevabı aldıklarını da vurguladı.

