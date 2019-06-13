Ara bölgede ‘suçlu değişimi’!

Kıbrıs’ın kuzeyinde İskele'de Hasan Işık ÖZGÖÇMEN'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak aranan ve Limasol’da tutuklanan Pakistan uyuruklu Muhammad Salman ile Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da alınan ihbar üzerine yakalanan Gürcü asıllı 4 zanlı ‘ara bölgede’ takas edildi.

Adanın güneyi ve kuzeyinden polis ekiplerince Ledra Palace’da ‘ara bölgeye’ getirilen katil zanlıları, karşılıklı iade edildi.

Özgöçmen’in katil zanlısı güneyde yakalanmıştı…

İskele’de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında 30 Eylül’de Lefkoşa Atatürk Meslek Lisesi’nde öğretmen olan 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen, ormanlık alan içerisinde yarı çıplak ve boğazında kemerle bulunmuştu. Olay yerindeki adli incelemede cesedin en az 1 günlük olduğu, yüzünde ise darp izine rastlandığı ve kemerle boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti. Polis Basın Subaylığı ise Hasan Işık Özgöçmen’in cesedi üzerinde yapılan otopside, ölüm sebebinin “bağla (kemer ile) boğma sonucu solunum yollarının kapanması ve gelişen asfiksi (havasızlık)” neticesinde olduğunun tespit edildiği açıklamışt. Polis, Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı olduğu düşünülen Pakistan Uyruklu Muhammad Salman isimli şahsın arandığını duyurmuş, görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri istenmişti.

Hasan Işık Özgöçmen cinayeti ile ilgili aranan 23 yaşındaki Muhammad Salman, Kıbrıs’ın güneyine yasa dışı yollarla geçtiği ortaya çıkmış, Salman ile birlikte yasa dışı yollarla güneye geçişini sağlayan 20 yaşında ismi açıklanmayan Pakistan uyruklu öğrenci bir erkeğin de tutuklanmıştı.

Tatlısu’da tabanca ve mermilerle yakalanmışlardı…

Kıbrıs’ın güneyinde 2018 yılı Şubat ayı içerisinde işledikleri cinayetin ardından kuzeye kaçarak Tatlısu’da yaşamaya başlayan Gürcü asıllı 4 zanlı, geçtiğimiz yıl Ağustos ayı içerisinde operasyon sonucunda 4 adet tabanca, şaşma ve 8 adet canlı mermi ile yakalanmıştı.

Fotoğraflar Devrim DEMİR

Özersay: Suclar cezasız kalmamalı

Karşılıklı iadenin ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay şu açıklamayı yaptı:

Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan Uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık. Aynı zamanda Rum tarafında işlenmiş olan bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısları da yine az önce BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafına teslim ettik.

Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla işbirliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir. Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.