Ara bölgede çözüm çağrısı

Slovak Büyükelçiliğinin himayesinde düzenlenen Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilerin toplantısında, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelere en erken zamanda başlanması için çağrı yapıldı.



Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL)’in önerisi üzerine toplantı “müzakerelerin yeniden başlamasının gerekliliği ve siyasi partilere düşen görevler” başlığı altında yapıldı. Toplantıya AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu da katıldı.



Toplantı sonunda, tarafların mutabık kaldığı ortak açıklama Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçisi Jan Skoda tarafından okundu.



ORTAK AÇIKLAMA



Ortak açıklamada, toplantıya katılan Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin, mevcut durumun, her iki toplum için olumsuzluklar yarattığı gerçeğini dikkate alarak müzakerelere mümkün olan en erken zamanda başlanması ve karşılıklı kabul edilebilir federal bir çözümün ancak sonuç odaklı bir müzakere süreci ile elde etmenin mümkün olduğu hususunda hem fikir olunduğu kaydedildi.



SKODA



Slovak Büyükelçisi Jan Skoda açılışta yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin, Kıbrıs’ta çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasına yardımcı olacak fikirler geliştirmek amacıyla Slovak Büyükelçiliğinin himayelerinde 2018’de 7 kez bir araya geldiğine” değinildiğini belirtti.



Skoda, bu ifadelerin, liderler seviyesinde görüşmelerin durmasına rağmen, toplantılara katılan siyasi partilerin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik ortaya koyduğu çabanın saygı ile karşıladığının göstergesi olduğunu kaydetti.



Toplantıya, kuzeyden; Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP), Ulusal Birlik Partisi(UBP), Halkın Partisi(HP), Yeni Kıbrıs Partisi(YKP), Toplumcu Demokrasi Partisi(TDP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), güneyden; Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokratik Seferberlik Partisi(DISI), Sosyal Demokratlar Hareketi(EDEK), EPALİXİ, Birleşik Demokratlar’dan (EDİ) temsilciler katıldı.