Ara bölgede çadır kurdu

Omid Tootian isimli İranlının, Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının siyasi sığınma başvurusunda bulunmak için güneye girişine izin vermemesi nedeniyle Ledra Palace bölgesindeki ara bölgede çadır kurduğu belirtildi.

Haravgi gazetesi,, Omid Tootian’ın ülkesinde şarkıcı ve besteci olarak bilindiğini, hükümet karşıtı yazdığı şarkıları nedeniyle kovuşturma korkusu ile 4 yıl önce ülkesinden ayrıldığını yazdı.

Gazete İranlının, ilk önce Türkiye’ye sığındığını daha sonra ise Ercan Havalimanı üzerinden ülkeye geldiğini belirtti.

Habere göre İranlı yaptığı açıklamada, güneye geçme çabalarına karşın bunun Kıbrıslı Rum polisi tarafından ret edildiğini, başka seçeneğinin olmadığını, dönmesi halinde Türkiye’ye ardından ise İran’a sınır dışı edilmekten de korktuğunu söyledi.