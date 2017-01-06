Kuzey Kıbrıs Turkcell, “televizyonun geleceği” olarak da tanımlanan yeni nesil Apple TV’yi müşterileri ile buluşturdu. Yenilikçi deneyimler için Apple TV kampanyasını duyuran Kuzey Kıbrıs Turkcell, hem Apple TV’ye 12 ya da 24 ay taahhütle sahip olma imkanı, hem de Apple TV üzerinden televizyon izleme keyfi sunuyor.

Üstelik Turkcell TV+ uygulaması ile birlikte, Kuzey Kıbrıs’taki tüm televizyon kanalları da Apple TV üzerinden izlenebilecek.



12 ya da 24 ay taahhüt

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in hazırladığı kampanyada, Apple TV’nin 32 GB’lık modelleri, 12 ay taahhütle ayda 73.99 TL ve 24 ay taahhütle ayda 39.99 TL’ye satışa sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in kampanyası, iPhone ve iPad sahiplerine sağladığı kolaylık, TV+ ile kolay kullanım ve Apple TV uygulamaları ile farklı içeriklere kolay ulaşım sağlaması sayesinde televizyonları renklendirecek.



Eğlence merkezi

Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada Apple TV hakkında şu bilgiler verildi:

“Apple TV kendi uygulama dükkanı olan bir eğlence merkezi. Televizyonunuzu renklendirmek için Apple TV’yi alıp HDMI ile büyük ekran televizyonunuza bağlayarak, internet erişimi sağlamanız yeterli oluyor.

Apple TV cihazı 64bit mimariye sahip A8 chip’i ile güçlenmiş. 425 gr ağırlığındaki Apple TV 98 mm x 98 mm x 35 mm boyutları ile evinizde televizyonunuzun ayrılmaz arkadaşı olmaya aday. Apple TV’nizi internete bağlarken ister MIMO özellikli 802.11ac WIFI bağlantısını, isterseniz de Ethernet bağlantısını kullanabilirsiniz. Cihazın uygulama ve içerikleri indirmek için 32 GB hafızası bulunuyor. Yeni Apple TV’nin uzaktan kumandası da yenilendi. Uzaktan kumanda artık dokunmatik.”



Ülkemizdeki TV kanaları da izlenebilecek

Apple TV, iPhone telefon ya da iPad tablet kullananlara da kolaylıklar sağlıyor. iPhone ve iPad’lerde bulunan AirPlay özelliği sayesinde, iPhone ya da iPad kullanıcıları telefonlarında ya da tabletlerindeki ekran görüntülerini Apple Tv üzerinden televizyonlarına aktarabiliyor. Bunu yapabilmeleri için tek gereksinim, Apple TV cihazının ve iPhone ya da iPad cihazlarının aynı WI-FI(kablosuz internet) ağına bağlı olması…

Appstore üzerinden birçok farklı uygulamayı indirerek, internetteki videoları büyük Apple TV ayrıcalığı ile ekranınızda seyredebilirsiniz. Turkcell TV+ da uygulama olarak Apple TV’de mevcut. Kıbrıs’a özel Turkcell TV+ abonesi sahipleri, Apple TV’ye özel uygulamayı indirerek, kullanıcı detayları ile giriş yaptıktan sonra ister KKTC televizyon kanallarını, isterse Türkiye’nin haber, eğlence ve müzik kanallarını internet bağlantısı üzerinden izleyebilecek.