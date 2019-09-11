Apple'ın merakla beklenen lansmanında yeni iPhone modelleri iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max tanıtıldı.



Akıllı telefon dünyasının öncülerinden olan Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 11’i San Francisco’da düzenlenen lansmanda tanıttı.



Apple, lansmanda ilk önce aylar önce duyurduğu Arcade'nin detaylarını paylaştı. Apple Arcade, 19 Eylül'de 150 ülkede aylık 4.99 dolardan hizmete girecek.



iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max, birebir aynı olan 3 arka kamera lensine sahip.

Arka kameradaki sensörlerin tümü 12 MP çözünürlüğe sahip. Ancak her bir sensör farklı amaçlarla kullanılıyor.



APPLE TV PLUS



Apple, Netflix'e rakip olarak Apple TV Plus'ı 1 Kasım'da 100'ü aşkın ülkede kullanıma sunacak. Apple TV Plus'ın aylık 4.99 olacağı duyuruldu. Apple ürünü alanlara 1 yıl Apple TV+ ücretsiz.

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ



Tasarımsal olarak iPhone XR ile hemen hemen aynı görünen altı farklı renge sahip telefon, sadece arkasındaki çift kameraya ev sahipliği yapan geniş kamera modülüyle fark yaratıyor.

Telefonlar için Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, Kırmızı, Beyaz renk seçenekleri sunuluyor. Her iki kamerası da 12 megapiksel olan telefon, burada özel bir gece modu da taşıyor.



Evcil hayvanlar için yeni portre modu ve High Key Mono efektini getiren telefon, saniyede 60 kare 4K video çekebiliyor. TrueDepth kamera sistemimde güncellenmiş 12 megapiksel kamera yer alan model, ön kamerasıyla yavaş çekim video da çekebiliyor.



iPhone 11’de A13 Bionic işlemci yer alıyor. Su geçirmeyen bir gövdesi bulunan telefon, genel olarak kameraya odaklanıyor ve pazarda devrim yapmıyor.



Tüm iPhone 11 modellerinde ekranda yer alan çentik, önceki iPhone cihazlarına kıyasla biraz daha küçüldü. Böylece daha az alan kaplaması sağlandı ve kullanılabilir ekran alanı arttırılmış oldu. Yine aynı şekilde her üç iPhone'da da FaceID gibi özellikleri kullanmamızı sağlayan TrueDepth sensörleri, bu çentiğin içerisinde yer alıyor.



iPHONE 11 PRO VE iPHONE PRO MAX’IN ÖZELLİKLERİ



iPhone 11 Pro'da 2436 x 1125 piksel, iPhone 11 Pro Max ise 2688 x 1242 piksel boyutlarında çözünürlüğe sahip. Ayrıca her iki cihazın da piksel yoğunluğu 458 ppi değeriyle aynı düzeyde.



iPhone 11 Pro ve Pro Max, yüksek çözünürlüklü ve piksel yoğunluğu bulunan True Tone OLED ekran panelleriyle birlikte geliyor. Haptic Touch özelliğine de sahip olan ekranlar 1200 nit parlaklığı destekliyor. Super Retina XDR ekran ayrıca HDR10 ve Dolby Vision desteğine de sahip. iPhone 11 Pro 5,8 inç ile yeni modellerin en küçük üyesi iken, iPhone 11 Pro Max 6,5 inç ile en büyük üyesi konumunda. Modeller için sunulan renk seçenekleri ise Altın, Uzay Grisi, Gümüş, Gece Yeşili olarak görünüyor.



İPHONE 11, İPHONE 11 PRO VE İPHONE 11 PRO MAX FİYATI NE KADAR OLACAK?



iPhone 11: 699 Dolar

iPhone 11 Pro: 999 Dolar

iPhone Pro Max: 1099 Dolar



İOS 13 NE ZAMAN GELİYOR?



Apple yeni iOS sürümlerini genellikle Eylül ayında tanıttığı yeni iPhone modellerinden yaklaşık bir hafta sonra yayınlıyor. Ara sürümler ise genellikle Pazartesi veya Salı günleri yayınlanıyor. Yeni iPhone modellerinin 10 Eylül'de tanıtıldı, iOS 13'ün muhtemelen 16 Eylül Pazartesi veya 17 Eylül Salı günü akşam saatlerinde yayınlanacağını tahmin ediliyor. iPadOS işletim sisteminin de iOS 13 ile birlikte eş zamanlı yayınlanması bekleniyor.