“Apostolos Andreas mozaiği” teslim edildi

Kıbrıs’ın kuzeyinde yer alan Panagia Kanakaria Kilisesi’nden 1978 yılında çalınarak yurt dışına satıldığı iddia edilen “Apostolos Andreas mozaiği”, Pazartesi günü Rum Ortodoks Kilisesine teslim edildi.

Alithia ve diğer gazeteler, “Lithrangomi” (Boltaşlı) köyünde bulunan bir kiliseden sökülerek satıldığı savunulan mozaiğin, yabancı bir koleksiyoncunun tasarrufunda tespit edildiğini; mozaiğin, söz konusu koleksiyoncunun iade etmeyi kabul etmesinin ardından Pazartesi günü törenle Rum kilisesine teslim edildiğini yazdılar.

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