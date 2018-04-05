Apostolidis'in ölüm nedeni belirlendi

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Polis Girne dağ yolunda bulunan cesedin Solomos Apostolidis’e ait olduğunu açıkladı. Ceset üzerinde yapılan otopside ölüm nedeninin başa alınan sert darbeler sonucu beyin kanaması olduğu belirlendi.

Açıklama şu şekilde:

05.04.2018 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne - Değirmenlik Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, yolun güney kısmındaki boş arazi içerisinde, 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen GKRY’de sakin Solomos APOSTOLİDİS (E-65) ölü olarak bulunmuştur.

06.04.2018 tarihinde, 00:00-02:20 saatleri arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Solomos APOSTOLİDİS’e ait ceset üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

Bostancı geçiş noktasından 28 Mart’ta kuzeye geçen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis'e ait olduğu düşünülen bir erkek cesedi Girne-Degirmenlik Anayolu üzerinde bulundu, Solomos Apostolidis’un cinayete kurban gittiğine dair şüpheler yükseldi.

ÇOK CİDDİ EMARELER… Akşam saatlerinde Dağyolu üzerinde ormanlık alanda bir erkek cesedinin bulunması üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da “cesedin Solomos Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler olduğunu” söyledi.

SOMUT SONUÇ ALINABİLECEK… Özersay: “Eldeki bulgular bu olayın sorumlu yahut sorumlularının kısa süre içerisinde tespit edilmesini mümkün kılacak niteliktedir. Yakında sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusunda somut sonuç alınabileceği anlaşılmaktadır”

EN SON ERKEK BİR ŞAHISLA GÖRÜLDÜ… Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken görüldüğü, söz konusu şahsın Adana kökenli 20’li yaşlarda genç birisi olduğu iddia edildi. Kimliği tespit edilen şahsın kalmakta olduğu eve giden polislerin, ev arkadaşlarıyla görüştüğü gelen bilgiler arasında…

KANLI GİYSİYLER İDDİASI… Söz konusu şahsın olay akşamı kanlı giysilerle eve gelerek, üzerine değişip geri çıktığını da ikamet ettiği evdeki arkadaşları tarafından polise anlatıldı.

KATİL OLDUĞU DÜŞÜLÜLEN KİŞİ KAÇTI… Şüpheli şahısın daha sonra yeniden kumarhaneye giderek oyun oynadığı ve daha sonra aynı akşamdan Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiği öğrenildi.

CİNAYET ŞÜPHESİ YÜKSEK… Bu bilgileri polis kaynakları resmi olarak doğrulamazken polise yakın kaynaklar şüphelerin cinayet ihtimalini artırdığını söylüyor.

Bostancı geçiş noktasından 28 Mart’ta kuzeye geçen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’e ait olduğu düşünülen bir erkek cesedi Girne - Degirmenlik Anayolu üzerinde bulundu, Solomos Apostolidis’un cinayete kurban gittiğine dair şüpheler yükseldi.

Girne - Degirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren "kendin pişir kendin ye" isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde dün akşam üzeri ölü vaziyette bir erkek cesedi bulundu.

Cesedin 29 Mart 2018'den beri kayıp olan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis'e ait olduğu tahmin ediliyor.

YENİDÜZEN’e bilgi veren polise yakın kaynaklar söz konusu cesedin % 99 Solomos Apostolidis'e ait olduğunu belirtiyor.

Polis: Solomos Apostolidis'e ait olduğu tahmin ediliyor

Cesedin bulunması üzerine resmi açıklama yapan Polis Basın Subaylığı ise şu bilgileri verdi:

"Girne - Degirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren "kendin pişir kendin ye" isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde akşam üzeri ölü vaziyette bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olan 65 yaşındaki GKRY'de sakin Solomos APOSTOLİDİS'e ait olduğu tahmin ediliyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor."

Dağyolu üzerinde erkek cesedinin bulunması üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da cesedin Solomos Apostolidis'e ait olduğuna dair “çok ciddi emareler olduğunu” açıkladı.

Bostancı geçiş noktasından 28 Mart’ta kuzeye geçen ve bir daha kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Solomos Apostolidis’in cinayete kurban gittiğinden şüpheleniliyor.

Olayın cinayet olduğuna dair güçlü emareler ve işaretlerin olması olayın çok yönlü araştırılmasına neden oluyor.

Yaklaşık 9 gündür kayıp olan ve Girne sınırları içerisinde aranmaya devam eden Apostolidis’e ait bazı izlere ulaşan polis, Apostolidis’in kendisine ulaşmak için arama çalışmalarını genişletmişti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler dün Karakum- Çatalköy bölgesinde detaylı arama yapmış ancak öğle saatlerinde sürdürülen arama çalışmalarında Apostolidis’e ait ize rastlanmamıştı.

“20’li yaşlarda Adana kökenli bir şahıs tespit edildi” iddiası

30 Mart’ta Lapta bölgesinde MET 470 plakalı aracı kilitli vaziyette bulunan Apostolidis ile ilgili geniş soruşturma başlatan polisin bazı izlere ulaştığı öne sürüldü.

Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken görüldüğü, söz konusu şahsın Adana kökenli 20’li yaşlarda genç birisi olduğu iddia edildi. Kimliği tespit edilen şahsın kalmakta olduğu eve giden polislerin, ev arkadaşlarıyla görüştüğü gelen bilgiler arasında…

Söz konusu şahsın olay akşamı kanlı giysilerle eve gelerek, üzerine değişip geri çıktığını da ikamet ettiği evdeki arkadaşları tarafından polise anlatıldı.

Bu bilgileri polis kaynakları resmi olarak doğrulamazken polise yakın kaynaklar şüphelerin cinayet ihtimalini artırdığını söylüyor.

Şüpheli şahısın daha sonra yeniden kumarhaneye giderek oyun oynadığı ve daha sonra aynı akşamdan Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığının tespit edildiği öğrenildi.

Polis her yerde arıyordu

Polisin elde ettiği izler neticesinde son günlerde Apostolidis’in cinayete kurban gidebileceği şüphesinin artması üzerine arama çalışmalarını hızlandırmıştı. Birkaç gün önce Lapta bölgesinde başlayan arama çalışmaları dün Karakum- Çatalköy bölgesine kadar genişledi. Girne Polis Müdürlüğü’ne ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Zeyko Yağ Fabrikası da dahil olmak üzere deniz kenarları, boş araziler, sokak araları, anayollar tek tek arandı. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, gün boyu devam ederek her yerde Apostolidis’den iz arandı.

Özersay: Cesedin Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler var

Akşam saatlerinde Dağyolu üzerinde ormanlık alanda bir erkek cesedinin bulunması üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da söz konusu cesedin Solomos Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler olduğunu söyledi.

“28 Mart tarihinde KKTC’ye Bostancı sınır kapısından girdiği bilinen ve ertesinde kendisinden haber alınamayan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu konusunda çok ciddi emareler olan bir ceset bu akşamüzeri Polis Teşkilatımız tarafından bulunmuştur” diyen Özersay bahse konu şahsın kaybolduğuna dair haberin gelmesinden hemen sonra Hükümet olarak konuyu yakından takip ettiklerini ifade etti.

Özersay şunları söyledi: “Polis Genel Müdürlüğümüz bahse konu Kıbrıslı Rumun ailesi ile sürecin en başından itibaren sürekli istişare halinde olmuş ve aileyi bilgilendirmiştir. Aynı şekilde Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi kanalıyla Kıbrıs Rum tarafındaki yetkililere de sürekli olarak bilgi iletilmiştir. Polis Genel Müdürümüz ile az önce konuşarak konuya dair son bilgileri de aldıktan sonra şunu söyleyebilirim: Eldeki bulgular bu olayın sorumlu yahut sorumlularının kısa süre içerisinde tespit edilmesini mümkün kılacak niteliktedir. Yakında sorumluların tespiti ve cezalandırılması konusunda somut sonuç alınabileceği anlaşılmaktadır.

Şu ana değin Polisimizin elde ettiği bilgiler bunun siyasi değil adli bir olay olduğunu göstermektedir. Öte yandan mahiyeti ne isterse olsun konuya ilişkin olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Yaşamını yitiren şahsın ailesine başsağlığı diliyoruz”

Polisin elde ettiği izler neticesinde son günlerde Apostolidis’in cinayete kurban gidebileceği şüphesinin artması üzerine arama çalışmalarını hızlandırmıştı. Girne Polis Müdürlüğü’ne ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Zeyko Yağ Fabrikası da dahil olmak üzere deniz kenarları, boş araziler, sokak araları, anayollar tek tek arandı.