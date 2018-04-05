Apostolidis aranıyor!

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayan ve geçtiğimiz hafta Bostancı geçiş noktası üzerinden kuzeye geçiş yaptığı belirlenen 65 yaşındaki Solomos Apostolidis halen bulunmaması şüphe uyandırdı.

Yaklaşık bir haftadır her yerde aranan Apostolidis’in en son bir şahısla birlikte görüldüğü, polisin yürüttüğü soruşturmada bahse konu şahsın kalmakta olduğu ikametgahında kanlı bir giysi bulunduğu iddia edildi. Söz konu şahsın Apostolidis ile kumarhane çıkışında görüldüğü ve ertesi gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığı ileri sürüldü. Polis, bu bilgileri doğrulamadı.

YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, Apostolidis ile ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, kendilerine henüz net bir bilgi ulaşmadığını aktardı.

Önen: “Bir bulgu bize ulaşmadı”

Bu arada YENİDÜZEN’e konuşan Suç ve Suçlara İlişkin Teknik Komitesi Eş Başkanı Hakkı Celal Önen, Apostolidis ile ilgili polis tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiğini, kendilerine henüz net bir bilgi ulaşmadığını aktardı. Polisin gizli şekilde soruşturmayı yürüttüğünü aktaran Önen, Adli Şube Amiri’nden aldığı bilgiye göre Apostolidis ile ilgili herhangi bir gelişme olmadığını öğrendiğini aktardı.

“Apostolidis’in kanlı gömleği bulundu” yönündeki iddiaların da şuanda doğru olmadığını aktaran Önen, “bir gazetenin yazmış olduğu yazıdır ancak kesin bir bulgu yok” dedi. Önen, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da konuyla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

Emekli Kamu Görevlisi olan Apostolidis’in evli ve iki çocuk babası olduğu edinilen diğer bilgiler arasında yer almıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONUÇSUZ

Polis Özel Harekat ekipleri ise bu sabah saat 10.00’da Karakum – Çatalköy arası arazi ve inşaat yerlerinde Solomos Apostolidis’i arama çalışmaları gerçekleştirdi. Eski Zeyko Yağ fabrikası bölgesi, anayolu alt ve üst kısmı bölgelerinde aralamalar gerçekleştirien polis ve özel harekat ekipleri herhangi bulguya rastlamadı.