Apollon avantajlı
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında üçüncü, sezonda 29’uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında üçüncü, sezonda 29’uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonluk Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Apollon konuk ettiği APOEL’i 4-2’lik skorla mağlup etti. Apollon, bu skorla ilk sırada 3 puanlık farkla haftayı tamamlarken, APOEL geçtiğimiz hafta AEK ile berabere kalmasının ardından bu haftayı da puan kaybı ile kapattı. AEL deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılan Anorthosis haftayı üçüncü basamakta noktaladı. Omonia’yı deplasmanda 3-1 yenen AEK ise Avrupa kupalarına katılma şansını arttırdı.
Küme düşme grubunda ise Olympiakos ligde kalmayı şansa bıraktı. Son basamakta yer alan Lefkoşa ekibi evinde Nea Salamina’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Olympiakos ile en yakın rakibi Baf arasındaki puan farkı sezonun tamamlanmasına 7 maç kala 10 oldu. Alki’nin Baf’ı 3-0 yenerek rahat bir konuma eriştiği ligde Ermis de Doxa’yı 2-1 yenerek ligde rahat bir konuma yerleşti.
Şampiyonluk Grubu
Apollon – APOEL: 4 – 2
AEL – Anorthosis: 0 - 2
Omonia - AEK Larnaka: 1 - 3
Küme Düşme Grubu
Ermis – Doxa: 2 - 1
Olympiakos - Nea Salamina: 0 - 2
Alki – Baf: 3 - 0