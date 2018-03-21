Apollon avantajlı

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde Şampiyonluk ve Küme Düşme gruplarında üçüncü, sezonda 29’uncu hafta karşılaşmaları tamamlandı. Şampiyonluk Grubu’nda zirveyi yakından ilgilendiren maçta Apollon konuk ettiği APOEL’i 4-2’lik skorla mağlup etti. Apollon, bu skorla ilk sırada 3 puanlık farkla haftayı tamamlarken, APOEL geçtiğimiz hafta AEK ile berabere kalmasının ardından bu haftayı da puan kaybı ile kapattı. AEL deplasmanından 2-0’lık galibiyetle ayrılan Anorthosis haftayı üçüncü basamakta noktaladı. Omonia’yı deplasmanda 3-1 yenen AEK ise Avrupa kupalarına katılma şansını arttırdı.

Küme düşme grubunda ise Olympiakos ligde kalmayı şansa bıraktı. Son basamakta yer alan Lefkoşa ekibi evinde Nea Salamina’ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Olympiakos ile en yakın rakibi Baf arasındaki puan farkı sezonun tamamlanmasına 7 maç kala 10 oldu. Alki’nin Baf’ı 3-0 yenerek rahat bir konuma eriştiği ligde Ermis de Doxa’yı 2-1 yenerek ligde rahat bir konuma yerleşti.

Şampiyonluk Grubu

Apollon – APOEL: 4 – 2

AEL – Anorthosis: 0 - 2

Omonia - AEK Larnaka: 1 - 3

Küme Düşme Grubu

Ermis – Doxa: 2 - 1

Olympiakos - Nea Salamina: 0 - 2

Alki – Baf: 3 - 0