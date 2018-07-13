APOEL’e şok yenilgi

Kıbrıs 1. Ligi’ni son yıllarda domine eden, Avrupa kupalarında gösterdiği performansla dikkat çeken APOEL, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda şok bir yenilgi yaşadı. Son 6 yılın lig şampiyonu APOEL, ilk ön eleme turunda konuk olduğu Litvanya ekibi Sudava’ya deplasmanda 3-1’lik skorla yenildi. Geride bıraktığımız sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında yer almayı başaran APOEL, H Grubu’nda Tottenham, Real Madrid ve Dortmund gibi kulüplerle mücadele etme başarısı göstermişti. Karşılaşmanın rövanşı 17 Temmuz Salı günü Lefkoşa’da oynanacak.