APOEL tur vizesine çok yakın

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu’nda Litvanya’nın Sudiva takımına karşı avantajlı skoru elde edemeyen ve Şampiyonlar Ligi’ne erken veda eden Güney Kıbrıs’ın güçlü ekiplerinden APOEL, geçtiğimiz akşam UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Estonya ekiplerinden Flora’yı 5-0’la geçti. İkinci maça çok rahat çıkacak APOEL, avantajlı skoru koruyarak tur vizesini almak istiyor. Flora ile APOEL arasında yapılacak rövanş maçı 2 Ağustos Perşembe günü Estonya’da oynanacak.