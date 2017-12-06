APOEL basamakları tırmanıyor

Güney Kıbrıs 1. Ligi’nde 14’üncü hafta tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Pazartesi akşamı Omonia’yı konuk eden AEK Larnaka, rakibini 5-0 gibi farklı skorla mağlup ederek haftayı lider tamamladı. Üst sıraların takipçilerinden Anorthosis de Nea Salamina’yı tek golle geçerek haftayı ikinci sırada noktaladı.

APOEL’in çıkışı bu hafta da sürdü. Eksik maçı bulunan Lefkoşa ekibi sezon başında oynanması planlanan ancak ertelenen maçta geçtiğimiz hafta içerisinde Ermis’i 4-0 mağlup ettikten sonra bu hafta başlayan ikinci devre ilk maçında da rakibini 2-1 yenerek üçüncü sıraya yükseldi. Aris’i deplasmanda 2-1 yenen AEL haftayı dördüncü sırada noktalarken maç eksiği bulunan takımlardan Apollon da Baf’ı 6-0 gibi farklı bir skorla yendi. Alki’nin Ahna’yı 2-1 yendiği haftada, Doxa da Olympiakos’u 3-1’lik skorla geçti.

SONUÇLAR

AEK Larnaka – Omonia: 5 - 0

Anorthosis - Nea Salamina: 1 - 0

Doxa – Olympiakos: 3 - 1

Aris – AEL: 1 - 2

Alki – Ahna: 2 - 1

APOEL – Ermis: 2 - 1

Apollon – Baf: 6 - 0