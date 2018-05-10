'Aplıç'te her şey planlandığı gibi'

Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyiannis ve İki Toplumlu Geçiş Noktaları Teknik Komitesi’nin Kıbrıslı Rum başkanı Sotos Zackheos bugün Lefke-Aplıç geçiş noktasındaki çalışmaları denetledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan Zackheos, her şeyin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Zackheos, çalışmaların ayni tempoda devam etmesi halinde iki Kıbrıslı liderin belirlediği sürenin sonunda geçiş noktasının hazır olacağını ifade etti.

Mavroyiannis ve Zackheos’un Cuma günü de Mağusa bölgesindeki Derinya geçiş noktasının açılışı için yapılan çalışmaları denetleyeceği bildirildi.