Aplıç'ta açılış heyecanı

SAAT: 12.10

Aplıç geçiş noktasının konuşmaların ardından açılması bekleniyor.

Aplıç kapısının açılışında barışın sembolü beyaz güvercinler uçurulacak

SAAT: 11.48

Aplıç kapısının açılmasıyla ilgili bölgede büyük bir heyecan var. Geçiş noktasına bağlanan kırmızı kurdele önünde fotoğraf çektirenler var. Güneyden gelenler de heyecanla açılışı bekliyor.

Bu arada geçiş noktası tam olarak bitmiş değil. Polis, gümrük kabinlerinin yanı sıra tuvalet kabinleri de henüz yerleştirtilmedi. Çalışmaların tümünün 4 ay içinde tamamlanması bekleniyor.

SAAT: 11.45

Lefke sivil toplum örgütleri de bölgeye geldi

SAAT: 11.14

Lefke Belediyesi ilk geçişin başlaması ardından güneyden geçen ilk 30 kişiye bölgeye ait meyve ve tatlılardan ikram etmek için hazırlık yaptı.

Açılışı izlemeye çok sayıda insan geldi

Geçiş noktasındaki bir takım çalışmalar da devam ediyor.

GÖZLER DERİNYA VE APLIÇ'TA

Kıbrıs'ta federal çözüme en fazla yaklaşılan dönem olarak nitelenen Annan Planı referandumundan bir yıl önce, Kıbrıs Türk tarafının iyi niyet göstergesi olarak ilki 23 Nisan 2003'te açılan geçiş noktalarına, bugün iki yeni nokta daha ekleniyor.

Halen 7 olan geçiş noktası sayısı, bugün saat 12.00'de geçişlere açılacak Mağusa bölgesindeki Derinya ve Lefke bölgesindeki Aplıç kapılarıyla 9'a yükselecek.

Özellikle söz konusu bölgelerdeki sivil toplum örgütlerinin yıllardır açılması için uğraş verdiği Aplıç ve Derinya kapıları, sancılı bir sürecin ardından geçişlere hazır hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, geçtiğimiz mart ayı içinde hem Aplıç hem de Derinya'ya giderek çalışmalar hakkında bilgi almış, incelemelerde bulunmuştu.

Gerekli altyapıyı hazırlama sürecinde tarafların zaman zaman karşılıklı eleştiriler de yaptığı Aplıç ve Derinya kapılarının açılış tarihi, Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı ile Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis'in 26 Ekim'deki görüşmesinde kararlaştırılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

İki kapı bugün saat 12.00'de törensiz açılacak.