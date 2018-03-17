"Aplıç ve Derinya geçiş noktalarının açılması için üzerime düşeni yapacağım"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah, Derinya’da geçiş noktasında incelemeler yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk tarafının hem Aplıç hem de Derinya geçiş noktalarının açılması için üzerine düşeni yapacağını, bu konuda bütçe sıkıntısının bulunmadığını açıkladı.

Akıncı, Derinya ve Aplıç geçiş noktalarının birkaç hafta arayla açılmasından herhangi bir tarafın şikayetçi olacağını düşünmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ancak Derinya geçiş noktasının açılma noktasına gelip de Aplıç geçiş noktasınınn açılabilmesi için Kıbrıs Rum tarafının yapması gereken 3 kilometrelik yol konusunda adım atılmadığı gibi bir durumla karşılaşmak da istemediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı geçtiğimiz hafta sonu da Lefke Aplıç geçil noktası bölgesinde incemeler yapmıştı.