APLIÇ GEÇİŞİ GÜNEYİ BEKLİYOR

Fehime ALASYA

Adanın batı tarafına yeni bir geçiş noktası olması beklenen Aplıç'ın açılmasını 15 yıldır beklediğini dile getiren Lefkeliler, bir an önce geçişlerin başlaması gerektiğini dile getirdi. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, süreci ‘oyalama’ ve ‘savsaklama’ olarak nitelendirdi.

Aplıç Barikatı'nde ara bölgedeki ‘ihale teklifleri’ yüksek olduğu gerekçesiyle çözüme ulaşmadığı ve Kıbrıs’ın güney kesiminde neredeyse hiçbir çalışma yapılmadı öğrenilirken, kuzey kesiminde ise bariyerler ve yol yapımına ilişkin işlemler tamamlandığı belirtildi.

Kuzey tarafı için, elektrik, telefon, gerekli memur kabinleri, askeri kabinin ileri taşınması, internet bağlantısı gibi bazı çalışmaların tamamlanmasında ise 2 buçuk Milyon TL civarında bir yatırım yapılması gerektiğinden söz ediliyor.

Bölgedeki çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Kuzey kesiminde çalışmaların büyük bölümünün tamamlanmasına karşın güney kesimi ve ara bölgede neredeyse hiç yol kat edilmediğini kaydetti.

Bu durumu güney kesiminin yürüttüğü ‘oyalama’ taktiği olarak değerlendiren Kaya, ağustos ayında bitirilmesi planlanan çalışmaların güney kesimdeki şirketin uzatma talebi ile yılsonuna dek süreceği tahminlerinde bulundu.

“Bostancı kapısını kullanarak bölgeye giden birçok Kıbrıslı Rum bulunduğunu anımsatan Kaya, Aplıç kapısının açılmasıyla Lefke’nin çok daha cazip bir hal alacağını ifade etti.

Oktay “Dört kilometrelik bir kapının açılmasını altı yılda başarmadılar”

Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay, 4 kilometrelik Aplıç kapısının yıllardır açılmamasına tepki göstererek, “Dört kilometrelik bir kapının açılmasını altı yılda başarmadılarsa, Kıbrıs sorununun 50 yıl sürmesine hiç şaşırmamak gerek. Bu bize çözüm sürecinin de neden uzadığının göstergesidir” dedi.

Kapının açılmasıyla hem barış sürecine katkı sağlanacağını hem de Lefke’ye geçmişte olduğu gibi merkez olma özelliğini kazandıracağını savunan Oktay, yetkililere gereğinin yapılmasına ilişkin çağrıda bulundu. Oktay, sivil toplum örgütleri olarak Kıbrıs’ın güneyindeki örgütler ile temasa geçeceklerini kaydetti.

Bölge halkı ve sivil toplum örgütlerinden çağrı “Gerekeni yapın”

Kapının açılmasıyla Lefke bölgesinin ‘çıkmaz sokak’ olmaktan kurtulacağını savunan bölge halkı ve sivil toplum örgütü temsilcileri, kapının açılmasındaki en önemli getirinin ise iki toplumun geçmişte olduğu gibi yeniden bir arada yaşamasına imkan sağlayacak olmasıdır dedi.

Kapının açılmasındaki zaman kaybını ‘oyalama’ ve ‘savsaklama’ olarak nitelendiren vatandaşlar, siyasi makamlara çağrıda bulunarak gerekli girişimlerin hızlıca yapılması talebinde bulundu.

Bölge sakinleri, Derinya ve Aplıç sınır kapılarının eş zamanlı açılması konusunda çağrı yaptı.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya:

“Bu durum savsaklanıp, oyalanıyor”

“Bariyerler ve yola ilişkin işlemler tamamlandı. Elektrik, telefon, gerekli memur kabinleri, askeri kabinin ileri taşınması, internet bağlantısı eksik… Bunlar da ihaleye çıkılacak ve yapılacak. İhale süreci, yapımı derken tüm bu işlemlerin 3 veya 4 ayı bulabileceğini düşünüyorum. Tüm bunlar kuzey kesimi üzerine düşen görevler.

Kuzey tarafında geri kalan işlemlerin yapılabilmesi için 2 buçuk Milyon TL civarında bir rakam olduğu söyleniyor.

Bana göre bizdeki bu işlemlerin bitmesi için en az 4, 5 ay gerek. Diğer tarafta Rum şirket eylül ayına dek uzatma istedi, bana göre yılsonundan önce bu işlemler bitmez. Ağustos eylül gibi bitmesini düşünüyorduk ama o noktada değiliz.

Her şeyden önce biz, üzerimize düşen görevleri bir tamam yapalım.

Lefke Belediyesi olarak, arada dar ve yıpranmış olan bir kilometrelik yolu genişleterek, yeniden yaptık, tüm yol boyu taş duvar ile örüldü, altyapı açısından hiçbir sıkıntı yok. Lefke’yi daha cazip ve cezp edici yapmaya çalışıyoruz.”

“Ciddi bir moral bozukluğu ve hayal kırıklığına neden oluyor”

“2003 Yılından beridir bu kapının açılmasını talep ediyoruz, önce Pirgo ve Yeşilırmak kapısı hayati önem taşıdığı için açıldı, saygı duyduk, ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’nın seçilmesiyle birlikte Derinya ve Aplıç kapılarının açılması gündeme gelmişti. 15 yıldır bu kapının açılmasını bölgede ciddi şekilde talep ediyoruz fakat bu durumun savsaklanması ve oyalanması ciddi bir moral bozukluğu ve hayal kırıklığına neden oluyor. Bu oyalanma bölgemizi cazip ve cezp edici yapma girişimlerimizi de olumsuz etkiliyor. İnsanlarımız yatırım yapmak, işini geliştirmekten korkuyor.

Bu kapı açılırsa bölgemize çok ciddi katkısı olacak. Zaten bu haliyle bile güney kesiminden çok fazla kişi bölgemizi ziyaret ediyor, denize, plajlarımıza, restoran ve esnafımıza geliyorlar. Esnaf ve zanaatkârlarımıza ciddi bir katkıları var. Bu kapının açılmasıyla ekonomik denge ve alım gücüyle güney kesiminden kişileri bölgemize yönlendirecektir.”

“Güney kesimde ciddi anlamda bir oyalama olduğunu düşünüyoruz”

“Güney kesimine düşen görevlerde ise bildiğim kadarıyla şirket bitiremediği için birkaç kez uzatma aldı, şimdi de eylül ayında bitirmesine ilişkin uzatma talebinde bulunuldu. Güney kesiminde yol ve altyapı işlemleri henüz bitmedi, çok yavaş ilerlediler. Güney kesimde ciddi anlamda bir oyalama olduğunu düşünüyoruz.”

“Ara bölgedeki proje ihalesi de halen daha değerlendirilme aşamasındalar”

“Ara bölgede ise ihale teklifleri çok yüksek olduğu için sorun yaşanmış. En son proje sahibiyle görüştük, ekstra kaynak aktarılması ve işlerin bir kısmının azaltılması yaparak dengelemeye çalıştıklarını kaydetti. Yani ara bölgedeki proje ihalesi de halen daha değerlendirilme aşamasındalar, çözüm aşamasındalar.”

Lefke ve Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay:

“Dört kilometrelik bir kapının açılmasını altı yılda başarmadılarsa, Kıbrıs sorununun 50 yıl sürmesine hiç şaşırmamak gerek”

“Aplıç Kapısı çok uzun süredir tartışılıyor. Açılması ilk talep edilen kapılardan biridir buna karşın henüz açılmadı. Bir dönem açılması ertelendi, biz de bunu kabul ettik ama aradan onca yıl geçmnesine rağmen açılamadı.

Şu an 2.8 kilometre güneyde, 1 kilometre kuzeyde, 300 metre de ara bölgede olmak üzere üç bölümden oluşan yol güzergahı var.

Bizim bölgedeki yol çalışmalarına dair büyük bir yol kat edildi, bazı eksiklikler de var ama bunlar da yaklaşık dört ay gibi bir süre alır.

Edindiğimiz bilgiye göre güneydeki yolun yapımı mayıs sonuna dek sürecekmiş.

Ara bölgede de ihaleyi alan firmalar belli oldu.

Her şey yolunda giderse ağustos başında bu yolun açılmasını umuyor ve planlıyoruz. Biz buradan güneydeki ve kuzeydeki siyasi sorumlulara çağrı yapıyoruz, üzerlerine düşen sorumlulukları süratle yerine getirsinler.

Bu kapının açılmasını güney kesimi istemiyor, oyalıyor. Lefke bir merkezdir, bu kapıyla bağlanacak iki vadi vardır, buradaki köylerin birçok ihtiyacı Lefke’den karşılanacak, bu nedenle konuya soğuk yaklaşmaktadırlar.”

“Lefke’ye 1960’lardaki merkez olma özelliğini kazandıracaktır”

“Dört kilometrelik bir kapının açılmasını altı yılda başarmadılarsa, Kıbrıs sorununun 50 yıl sürmesine hiç şaşırmamak gerek. Bu bize çözüm sürecinin de neden uzadığının göstergesidir. Umarım herkes sorumluluğunu bilir ve yerine getirir. Burada Avrupa Birliği’ne de büyük bir görev düşüyor.

Bu kapının açılması da Kıbrıs barış sürecine büyük katkı koyacaktır, Lefke’ye 1960’lardaki merkez olma özelliğini kazandıracaktır. Merkez olma özelliğini bu kapının açılmasıyla tamamlamış olacak.”

“Bir saatlik yol 10 dakikada kat edilecek”

“Biz sivil toplum örgütleri olarak, bu kapının açılması için sürecin hızlanmasına katkı koyacak her türlü çalışmayı gündeme getiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bir toplu görüşmemiz var, burada gündemimiz Lefke’deki sorunlar ve Aplıç kapısı. Görüşmelerimizi yaptıktan sonra güney kesimindeki sivil toplum örgütleri ile de hemen iletişime geçeceğiz, onlarla görüşeceğiz. Bu bölge ile Lefke’nin güney kesimi arasındaki mesafe 45 dakika kısalacak, bir saatlik yol 10 dakikada kat edilecek.”

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ NE DEDİ?

Mehmet Türkay: (Gemikonağı-Denizli Kalkındırma Derneği Başkanı)

“Bize Derinya kapısı hazırdır dediler, ona önceliği verip de bizi burada kısmalarına şiddetle karşıyız”

“Bize göre kapının açılmamış olması bir oyalama veya savsaklamadan ibarettir. Türk tarafına düşen çalışmalardan henüz yapılmamış olan işler var. Bize Derinya kapısı hazırdır dediler, ona önceliği verip de bizi burada kısmalarına şiddetle karşıyız. Bizim de kapımızı orasıyla birlikte eş zamanlı açılmalı. Zaten eksik çalışmalarımız da aynı durumdadır. Buradaki eksiklerimizi derhal giderip ‘biz hazırız’ diyebilmeliyiz. Umarım çalışmalar bir an önce hızlanır ve tamamlanır.”

Zafer Eratam: (Lefke Toplum Merkezi Derneği As Başkanı)

“Kendilerine bir fayda sağlanmayacağını gördükleri için de sürüncemede bırakılıyor”

“Bu kapının esas açılmamasının nedeni tek taraflı fayda sağlayacağımız düşüncesidir. Bu durumda şunu anımsatmak isterim, onlara avantaj sağlayan bir Yeşilırmak kapısı var. Bunu tek taraflı fayda veya çıkar ilişkileri çerçevesinde düşünülmemesi gerekir. Esasta iki toplum arasındaki ilişkilerin artması, bir barış ortamının sağlanması amaç güdülmelidir. Ama burada ne yazık ki bir fayda beklentisi var ve kendilerine bir fayda sağlanmayacağını gördükleri için de sürüncemede bırakılıyor.

Bölge halkı olarak esnafımızın, küçük işletmelerin sayısında bir artış olabileceği, turist ve yerli halka hizmet verme açısından narenciyemizin, kültürel ürünlerimizin tanıtımı ve pazarı olacak. Bizim için bu kapının getirisi ve umudumuz bu yönde…”

Tamer Dayıoğlu: (Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği)

“Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum, güneye baskı uygulasın, bu kapı bir an önce açılmalı”

“Sınır kapıları açıldığından beridir uğraş veriyoruz. Bize zamanında Cumhurbaşkanımız bize bu kapıların açılmasını gündeme aldığını söylemişti. Biz de Yeşilırmak kapısının açılması için taviz verdik fakat Rumlar bu tavizin üzerine oturdu. Aplıç Kapısı Rumların sürüncemesi yüzünden açılamıyor. Şimdi eylül ayına açılmsı için oyalıyorlar. Hedefleri öncesinde Derinya kapısını açmak var. biz karar verildiği anda 15 günde tüm işleri bitirip kapıyı açarız ama güneyde hiçbir çalışma yapılmadı. Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum, güneye baskı uygulasın, bu kapı bir an önce açılmalı.”

Suziye Zafer: (Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği)

“Bu her iki halk için de faydalı olacak, on dakikada Trodos’a çıkabileceğiz”

“Gerek yerli halk, gerek turistler buradan on dakikada denize ulaşabilecek. Eskiden yol üzerlerine satış zegahları kurulurdu, bölge canlıydı, şimdi kapının açılmasıyla yeniden bunlar yaşanabilir. Buranın yolu bozuktu, yapıldı fakat Rum tarafı üzerine düşmüyormuş. Cumhurbaşkanı burayı bir hafta önce ziyaret etti ve erken zamanda açılacağını söylemiş.

Bu her iki halk için de faydalı olacak. On dakikada Trodos’a çıkabileceğiz.”

VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Meryem Dayıoğlu:

“Eskiden piknik için güneye geçerdik, yine geçeceğiz, onlar da geçecek, bu karşılıklı kazançtır”

“Kapının bir an önce açılması taraftarıyız fakat Rum tarafı buna yaklaşmıyor diye duyuyoruz. Bence bu karar tüm halka, her iki kesime de yarayacak. Çıkmaz sokak olmayacak, bir geçiş olacak, eskiden yol çok dardı 20 dakikada Trodos’a çıkardık, şimdi yollarda da iyileştirme çalışması yapıldı, 10 dakikada Trodos’a çıkacağız. Eskiden piknik için güneye geçerdik, yine geçeceğiz, onlar da geçecek, bu karşılıklı kazançtır.”

Selçuk Atakan:

“Bu bölgenin çıkmaz sokak olması önlenecek, en önemlisi birlikte yaşamayı öğreneceğiz”

“Bu bölgede yaşayan insanlar zaten sürekli Lefke bölgesi deniz ve plajlarına, restoranlarına geliyor. Bu insanlar 10 dakikalık yolu 1 saatte geliyor. Bu bölgede yaklaşık 10 tane Kıbrıs’ın güneyinde kalan ve bölgeye gelen köy halkı var. Bu insanların bölgemize gelişi kolaylaşırsa bizim de bölgemiz daha çok canlanacak, o zaman tam bir merkez olacağız ve bu bölgenin çıkmaz sokak olması önlenecek. Geçmişte tüm tarım ürünlerimiz bu bölgeden satılırdı, kapı açılınca yine bunlar yaşanacak. En önemlisi birlikte yaşamayı öğreneceğiz, birlikte yaşarsak ancak bu şekilde barış ortamı sağlarız.”

Şifa Onbaşı:

“Açmayacakları yönünde duyum alıyoruz ve üzülüyoruz”

“Lefke çıkmaz sokak olmaktan kurtulacak. Hem bölgeye hem de mahalleye faydası olacak. Açmayacakları yönünde duyum alıyoruz ve üzülüyoruz.”

Çağla Billur:

“Yetkililer bir an önce kapının açılmasını sağlamalılar”

“Özellikle esnafa büyük katkısı olur diye düşünüyorum. Hem bu bölgeye hem de diğer bölgeye faydası olacaktır, her iki toplum için de önemlidir. Yetkililer bir an önce kapının açılmasını sağlamalılar. Bu şekliyle bile geçişler yapılabilir, neden oyalıyorlar anlamıyoruz.”

Taşkın Biçmen:

“Lefke, tek yolu olan bir kasabadır, Aplıç kapısının açılması bizi bir adım daha yukarı taşır”

“Lefke’nin bugün diğer bölgelere göre geri kalmışlığının en önemli nedeni de bu kapının açılmamasıdır. Lefke, tek yolu olan bir kasabadır, Aplıç kapısının açılması bizi bir adım daha yukarı taşır. Bu bir an önce ortadan kaldırılmalı. Bu yüzyıla yakışır bir çalışma yaparak tüm siyasilere görev düşüyor. Bir an önce buna el atmalılar. Güney tarafı üzerinde biraz baskı unsuru oluşturmak gerek.”

Şener Uzun:

“Umarız Mustafa Akıncı verdiği sözü tutar da bu kapı bir an önce açılır”

“Bugüne dek başa gelen tüm siyasilerden bu kapının açılacağına ilişkin destek aldık, beraber bu kapıya yürüdüğümüz partiler dahi bu iş ile ciddi şekilde ilgilenmedi. Yetkililerden bir an evvel Lefke’yi geliştirecek bu kapının açılması için göreve davet ediyoruz. Bizim tek hava alacağımız, kapıdır, Lefke’nin başka bir gelişim içine girmesi mümkün değildir. Umarız Mustafa Akıncı verdiği sözü tutar da bu kapı bir an önce açılır.”