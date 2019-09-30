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AP'de kendi ana dilini konuşamayan tek vekil

AP'de kendi ana dilini konuşamayan tek vekil

Kızılyürek, Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasında yer alması gerektiği konusunda AB Komisyonu’na gönderdiği mektuba değinerek, parlamentoda kendi ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili olduğunu vurguladı.

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Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek, Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasında yer almaması konusundaki görüşleri ve bu konuda AB Komisyonu’na gönderdiği mektup hakkında “Haravgi” gazetesine açıklamada bulundu.

Gazetenin haberine göre Kızılyürek, Türkçe’nin AB’nin resmi dilleri arasında yer alması gerektiği konusunda AB Komisyonu’na gönderdiği mektuba değinerek, parlamentoda kendi ana dilini konuşamayan tek AP milletvekili olduğunu vurguladı.

Kızılyürek açıklamasında mektubuna ayrıntılarıyla değindi ve Türkçe’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu da hatırlattı.

 

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