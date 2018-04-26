Apartmanın damında uyuşturucu yetiştirdi

Polis, Ercan Havalimanı ve Mağusa’da yaptığı aramalarda uyuşturucuyla ilgili toplam 6 kişiyi tutukladı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün akşam B.A (E-21) Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada üzerinde yapılan kontrolde, yaklaşık 6 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Mağusa’da G.E.’nin (E-36) kalmakta olduğu evde yapılan aramada, kenevir bitkisi ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar ile apartmanın damında yetiştirilen 20 kök kenevir bitkisi bulunarak emare alındı.

Meseleyle ilgili olarak B.E.’nin (E-35) üzerinde yapılan aramada ise, bir miktar kenevir tohumu olduğuna inanılan madde ile aracının bagajında kenevir türü bitki ziraatında kullanıldığına inanılan eşyalar bulundu.

Bugün saat 02. 00 sıralarında Mağusa’da Z.B. E.’nin (E-32) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, içerisinde toplam 85 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet sarma sigara bulunarak emare alındı.

Adı edilenle birlikte meseleyle ilgisi olduğuna inanılan Ü.Ç. (E-27) ve M.K. (E-20) tutuklandı.

SAHTE BELGE İLE ZÜRİH’E GİTMEYE KALKINCA TUTUKLANDI

M.Y.A. (E-39) Ercan Havalimanı’nda Zürih'e gidebilmek için önceden sahte olarak temin etmiş olduğu oğlu adına düzenlenen sahte İspanya oturma belgelerini, görevli memura verdiği sırada tutuklandı.

GİRNE’DE EV AÇMA

Girne’de Samira Shojaeian Zanjavi’ye ait evin giriş kapısının menteşe kısmını kırarak açıp içeriye girdikten sonra ev sakini tarafından fark edilmesi üzerine kaçan H.Y.(E-40), tespit edilerek tutuklandı.

ALAYKÖY’DEHIRSIZLIK

Öte yandan, M.D.(E-26), V.B.(E-20), M.G.(E-17), M.Y.(E-21) ve K.A.(E-19), Alayköy Sanayi Bölgesinde arsa içerisinde bulunan Ahmet Celal Taçoy’a ait 18 adet ahşap ve 20 adet alüminyumdan mamul çekmeceli dolaplar üzerinden, alüminyum ve krom parçalarını söküp çaldıkları gerekçesiyle tutuklandı.

YEŞİLYURT’TA YANGIN

Yeşilyurt'ta dün, Hasan Korucu ve Uğur Kaşot 'a ait narenciye bahçesinde çıkan yangında 15 kelepçeli 90'lık boru, 3 top damlama lastiği ile limon, mandalina zeytin ve yenidünya ağaçları yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.