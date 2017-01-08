Apartman sakinleri: "Korkuyoruz"

YENİDÜZEN

Lefkoşa’da Dereboyu bölgesinde faaliyete geçmeye hazırlanan ‘Satır Döner’ isimli iş yerinin inşaat çalışmaları, Hacı Ali 5 apartmanında yaşayan vatandaşları endişelendirdi.

YENİDÜZEN’e ulaşan apartman sakinleri, işyeri çalışanlarının inşaat çalışmalarını yürüttükleri sırada en alt kattaki kirişleri yıktıklarını iddia etti.

Çalışmalardan dolayı endişe duyduklarını ifade eden apartman sakinleri, “Apartmanın başımıza yıkılacağından korkuyoruz” şeklinde konuştu.

İş yeri sahibi Süleyman Engüzel ise apartman sakinlerinin iddialarını reddetti, yeni bir yatırımı hayata geçirmek istediklerini, yıkılanların kiriş değil ‘lento’ adı verilen parçalar olduğunu savundu.

Engüzel, “ Çalışacağı bir yerde neden kirişleri yıkalım? Ölmek mi istiyoruz?” diye sordu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise apartman sakinlerinden böyle bir şikayet almadıklarını ancak ekipleri bölgeye göndereceğini açıkladı.