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Apartman dairesinde yangın

Apartman dairesinde yangın

Girne, Büyük Anadolu Otel karşısında bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye olay yerinde, ayrıntılar az sonra...

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Girne, Büyük Anadolu Otel karşısında bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Girne İtfaiye Şubesi’nde görevli ekipler, apartman dairesine camı kırarak içeriye girdi. Yangın henüz söndürülmedi.
Detaylar az sonra...

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