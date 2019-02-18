Apartman dairesinde yangın
Girne, Büyük Anadolu Otel karşısında bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye olay yerinde, ayrıntılar az sonra...
A+A-
Girne, Büyük Anadolu Otel karşısında bir apartman dairesinde yangın çıktı.
Girne İtfaiye Şubesi’nde görevli ekipler, apartman dairesine camı kırarak içeriye girdi. Yangın henüz söndürülmedi.
Detaylar az sonra...
Bu haber toplam 193 defa okunmuştur
Etiketler : Büyük Anadolu Otel karşısı yangın, Girne yangın, apartman yangını
Önceki ve Sonraki Haberler