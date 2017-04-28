Kıbrıs’ın kuzeyine 35 sene önce geldiğini söyleyen Mustafa Sivri isimli yurttaş, “adalet talebini” Lefkoşa’daki bir apartmanın çatısında anlattı. Polisin duyarlı takibi ile daha sonra apartman çatısından aşağıya inen yurttaşı dinleyenlerden biri de Hasan Hastürer oldu.

“Bir kavgada şiddet gördüm, davacı oldum, davamı geri almak istiyorlar” iddiasını dile getiren Mustafa Sivri, katıldığı “askere sivil görevli” alınması sınavında da üçüncü gelmesine rağmen istihdam edilmediğini dile getirdi.

“Sınavda bana Osmanlı’nın Kıbrıs’ı ne zaman fethettiği sorulmuştu” diyen Sivri, yaşadığı adaletsizliklere isyan noktasına geldiğini söyledi.



