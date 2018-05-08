AP Vekillerinin ziyareti gergin başladı

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin Mağusa ziyaretleri gergin başladı.

"Kapalı Maraş'ı ziyaretlerine izin verilmediği" açıklanan Avrupa Parlamentosu'ndan bir heyet Mağusa'da beklenirken, CNA'nın haberine göre "Glossa" sahilinde 9 kişi önce tutuklandı, sonra serbest bırakıldı.

Kuzeydeki güvenlik makamları bu yönde bir açıklama yapmadı.

CNA'ya göre sabah saatlerinde sahile giden 8 Kıbrıslı Rum ve İngiliz vatandaşı "yasak bölgeye girdiği" gerekçesiyle tutuklandı, kameraları ve cep telefonlarını teslim etmeleri istendi,.

Daha sonra görüntüler kontrol edildi ve serbest bırakıldı.

Bu kişiler daha sonra Constantia Hotel'in önündeki yolda diğer ziyaretçilerle buluştu.

YENİDÜZEN'e bilgi veren Polis Basın Subaylığı hiçbir tutuklama, gözaltı olmadığını söyledi, olay yerinde fotoğraf çekmeye çalışan 8 kişinin "uyarıldığını" açıkladı.

Avrupa Parlamentosu’nun Dilekçeler Komitesi’niden bir heyet, Türkiye’nin BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarını uygulanması çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu’nun 14 Şubat 2012 deklarasyon temelinde Mağusa konusunun gündeme getirilmesi amacıyla ziyareti gerçekleştiriyor.

Öte yandan AP heyetinden önce Palm Beach Otel sahiline giden bir grup Mağusalı Kıbrıslı Rum pankart açarken bazı Ülkücü gruplar da bölgeye giderek TC ve KKTC bayrakları açtı.

Kıbrıslı Rumlara ve henüz bölgeye gitmeyen AP heyetinin ziyaretine tepki gösteren Ülkücülerle eylemci Kıbrıslı Rumlar arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken polisin güvenlik tedbirlerini artırması bekleniyor.