AP seçmen kütüklerine son başvuru 2 Nisan…

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in AP seçimlerine ilişkin yasayı Rum Meclisi’ne iade etmesi ve iade edilme sebeplerinin kabul edilerek yasanın Rum Meclisi’nde onaylanmasının ardından seçmen kütüklerine son başvuru tarihi yinelendi.

Alithia ve diğer gazeteler, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanmak isteyenlerin en geç 2 Nisan tarihine kadar seçmen kütüklerine kayıt olmaları gerektiğini belirttiler.