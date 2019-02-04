



YENİDÜZEN



Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili seçimi için “Kıbrıs Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı gösteren herkesin oy vermesi” yönünde adım atıldı.

Ancak, son kararı Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti verecek.



26 Mayıs 2019’da yer alacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kıbrıslı Türkler de dâhil tüm Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının, seçmen listelerine otomatik olarak kaydedilmesine ilişkin AKEL’in de desteklediği bir yasa değişikliği son günlerde gündeme geldi.

Bu yasa değişikliği Temsilciler Meclisi’nde onaylanmış olmasına rağmen, henüz hükümet tarafından onaylanıp bu seçimlerde uygulanacağı yönünde bir açıklama yapılmadı.



AKEL Yeniden Yakınlaşma Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “Bu konuda gelişmeleri takip ederek toplumu bilgilendirmeye çalışacağız” görüşüne yer verildi.



6 isim seçilecek

“Kıbrıs” adına AP’de temsil edilecek 6 milletvekilini seçmek için 26 Mayıs’ta sandık başına gidilecek.



Akademisyen – Araştırmacı Niyazi Kızılyürek de AKEL-Yeni Güçler adına adaylar arasında yer alıyor. Gazeteci Şener Levent de seçimlerde adaylığını açıkladı.



YENİDÜZEN’in Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi’nden aldığı bilgiye göre 26 Mayıs’taki seçimlerde, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip en az 77 bin Kıbrıslı Türk oy verebilecek. 23 bine yakın Kıbrıslı Türk de “adres kayıtlarındaki sıkıntı” nedeniyle 2 Nisan’a kadar güneydeki seçim ofislerine başvurarak, oy hakkı kazanabilecek.

Ancak, Temsilciler Meclisi’nde geçen düzenleme kabul edilirse, bu durumda, tüm seçmenlerin sadece kimlik kartlarını göstererek oy vermesi mümkün olacak.

2014’de, AP seçimlerinde geçiş noktası yakınlarında kurulan 50 sandıkta, oy kullanma hakkına sahip 58 bin 639 Kıbrıslı Türk’ten bin 869’unun oy kullanmıştı.