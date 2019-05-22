AP Seçimleri için adınızı kontrol ediniz
Kıbrıs İçişleri Bakanlığı, Merkez Seçim Servisi, Kıbrıslı Türklere Avrupa Parlamentosu seçimlerinde seçmen listesinde olup olmadıklarını kontrol etme imkanı veriyor.
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Kıbrıs İçişleri Bakanlığı, Merkez Seçim Servisi, Kıbrıslı Türklere Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde seçmen listesinde olup olmadıklarını kontrol etme imkanı veriyor. Aşağıdaki linkten, Kıbrıs Cumhuriyeti kimlik kartı numaranız ve doğum tarihinizi yazmanız yeterli.
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