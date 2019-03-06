AP seçimine 49 adayla giriliyor

Kıbrıs’ın güneyi, 26 Mayıs’taki Avrupa Parlamentosu seçimine 49 adayla gireceği bildirildi.

Politis gazetesi, 49 adaydan 7’sinin Kıbrıslı Türk olduğunu kaydederek, seçimde 6 siyasi parti, bir partiler düzeyinde iş birliği oluşumu, bir yeni kurulmuş hareket ve bir bağımsız adayın yer alacağını yazdı.

26 Mayıs’taki seçimle, Kıbrıs’ın güneyinde, 2019-2024 dönemi için Avrupa Parlamentosu’ndaki 6 temsilcisi belirlenecek.