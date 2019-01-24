AP seçimi ve Kızılyürek

“Batı dilleri ile kendi vatanının resmi dillerine son derece hâkim, yazdığı kitaplarla da konuya olan uzmanlığını ispat etmiş olan Niyazi Kızılyürek, eğer herhangi bir sürpriz olmazsa 26 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde AP milletvekili olacak.

En önemlisi, Kıbrıslı Türkleri Avrupa’da daha ‘görünür’ ve sözü olan toplum kılmak için gayret edecek.”

Yenidüzen yazarı, Akademisyen Niyazi Kızılyürek’in Avrupa Parlamentosu’na AKEL’den aday olması gündemin üst sıralarında… Örneğin yukarıdaki giriş T24’te yazan Zeynel Lüle’den…

Adaylığını destekleyenler de, karşı çıkanlar da var. Destekleyenler neden destek veriyor, karşı çıkanlar neden karşı çıkıyor? Bu iki grupta olanlar ve de kafası karışık olanlar için Niyazi Kızılyürek’in açıklama yapması gerekir düşüncesinde ve bu görüşümü şimdi okuduğunuz yazımda yazma aşamasında iken Kızılyürek, sosyal medyada bir açıklama yaptı. Gazetemizde bu açıklamayı da okuyabilirsiniz.

Ben seçimlerde AB vatandaşlığımı kullanarak gidip oy vereceğim ama kafamdaki soru acaba bu girişim Kıbrıs sorununun çözümünü erteleyebilecek bir girişim olabilir mi şeklindeydi. Yani işte kapılar var, geçip gidiyoruz, geliyoruz… Pasaportumuz da var, seyahat özgürlüğü kısıtlılığımızı da hallettik, e şimdi Kıbrıslı Türk olarak AP’ye de girebiliyoruz! O zaman her şey tamam, her şey yolunda madem ki o zaman Kıbrıs sorununu çözmenin aciliyeti ortadan kalkar mı, talepler ertelenebilir mi, zaman içinde kaybolabilir mi endişesi kafamı kurcalıyordu.

Niyazi Kızılyürek, sanki de kafamdaki sorulara yanıt verir gibi buraya birkaç cümlesini aldığım açıklamasında şunları söylüyordu;

“- AP’ye seçilenler parlamentoda ulusal kimliklerine göre değil, ideolojilerine göre farklı gruplarda yer alırlar.

- Kıbrıs için adayım. Seçilirsem seçmenlerimi temsil edeceğim ve Federal Kıbrıs/Federal Avrupa için çalışacağım.

-Statüko ve çözümsüzlük içerisinde izole kalmak tek seçeneğimiz değildir. AB yurttaşı Kıbrıslı Türklerin oy vererek Kıbrıslı Rumlarla birlikte seçime aktif biçimde katılmaları, Avrupa kurumları içinde görünür olmaları ve Federal Kıbrıs yolunda önemli adımlar atmaları anlamına gelecektir.”

“Bana oy verenlerin temsilcisi olacağım” diyor Kızılyürek… AP’ye giren kişinin bir ulusu veya bir etnik grubu temsil etmediğini, kendisine oy verenleri temsil ettiğini söyleyen Kızılyürek’in bu söyledikleri adaylığına karşı çıkanları da rahatlatacak sözler olması gerekir diye düşünüyorum.

Destek verenler için de verdikleri desteğin neleri kapsadığının ilk ağızdan dillendirilmesi anlamına gelir.

Benim gibi ‘statükoyu normalleştirir mi acaba’ endişesi olanlar için de Kızılyürek’in AP’de ideolojilere göre gruplanmaların olduğunu hatırlatması ve seçilmesi halinde Federal Kıbrıs için çalışırken Kıbrıslı Türklerin de “Avrupa kurumları içinde görünür olmaları ve Federal Kıbrıs yolunda önemli adımlar atmaları anlamına gelecektir” açıklaması tatmin edici geldi.

Ancak bu açıklamanın yanına mutlaka ki tv programları da katarak karşı çıkan ve kuşkusu olanları da daha geniş açıklamalarla bilgilendirmek önemlidir.