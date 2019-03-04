AP adayı Kızılyürek TDP’yi ziyaret etti

Avrupa Parlamentosu milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek bugün Toplumcu Demokrasi Partisi ile bir araya geldi. Görüşmede Kıbrıs sorunu ve AB parlamentosu seçimleri konuşuldu.

Samimi bir ortamda geçen sohbette TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Halil Hızal ve MYK üyesi Yeşim Dede de yer aldı. Yetkililer Kızılyürek'e başarılar diledi.