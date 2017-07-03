Aort kapağı darlığında ameliyatsız tedavi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’nde Kalp Hastaları, Yaş Grubu Farketmeksizin, TAVİ (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) Olarak Bilinen, Kateter Denilen Tüpler Yardımıyla, Kasıktan Damara Girilip Kalbe Ulaşılarak, Ameliyatsız, Aort Kalp Kapağı Yerleştirilme İşlemi İle Ameliyatsız Olarak Sağlığına Kavuşuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’ne ciddi nefes darlığı, göğüs ağrısı ve halsizlik şikayeti ile başvuran 89 yaşındaki hastaya Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan tetkikler sonucunda, aorta, kalp kapağı ile koroner arterlerde ciddi ve yaygın daralma, aort damarında anevrizma denilen baloncuklaşma teşhisi kondu. Açık cerrahi işlem riski taşıyan 89 yaşındaki erkek hastaya TAVİ (Transkateter Aortik Kapak İmplantasyonu) yöntemi uygulanmasına karar verildi.

Açık Cerrahi İşlem için Riskli Bulunan Hastalar TAVİ Yöntemi ile Sağlığına Kavuşuyor

Daha çok yaşlı, açık cerrahi işleme uygun olmayan, kalp damarlarında ciddi darlığı bulunan ve aort kapak rahatsızlığı nedeni ile hastaneye başvuran hastalara uygulanan TAVİ yöntemi tüpler yardımıyla kasıktan damara girilip kalbe ulaşılarak ameliyatsız şekilde aort kalp kapağının değiştirilmesi yöntemidir. Yeni tedavi uygulaması olan ve lokal anestezi altında ameliyatsız gerçekleştirilen TAVİ yöntemi, açık cerrahi işlemlerde ölüm riski taşıyan kalp hastaları için günümüzde alternatif tedavi olarak uygulanmaktadır.

Doç. Dr. Levent Cerit: “Tedavi Öncesi Hareketleri Sınırlı Olan Hastamız TAVİ Yöntemiyle Değişen Kalp Kapağı Sayesinde Artık Günlük Aktivitelerini Yardım Almadan Tek Başına Rahatça Yapabilecek Durumda.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde uygulanan TAVİ Yöntemi ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Levent Cerit, Amerika ve Avrupa’da sıklıkla uygulanan TAVİ Yöntemi’nin Kıbrıs’ta Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulandığını ifade etti. TAVİ Yöntemi’nin ameliyatsız ve kısa süren bir işlem olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit işlemin yaklaşık 5 – 10 dakika arasında gerçekleştiğini ifade etti. TAVİ Yöntemi uygulanan 89 yaşındaki hasta hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Levent Cerit sözlerine şöyle devam etti: “Hastamıza yapılan Eko sonucunda aort darlığı, kalp kapağında ciddi daralma, koroner arterlerinde önemli derecede darlık, karın bölgesindeki aort damarında ileri derecede genişleme saptandı. Bu tür yüksek riskli hastaların cerrahi yöntemlerle ameliyat olması mümkün olmadığından hastamıza Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak TAVİ Yönteminin uygulanmasına karar verdik. Yaklaşık 5 - 10 dakika süren işlem ile hastamızın kalp kapağını değiştirdik. Tedavi öncesi hareketleri sınırlı olan hastamız TAVİ Yöntemi’yle değişen kalp kapağı sayesinde artık günlük aktivitelerini rahatça yardım almadan tek başına yapabilecek duruma geldi.”

Dünya ile Eş Zamanlı Tedavi Uygulamaları Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, sağlıkta alanındaki yeni tedavi yöntemlerine açık ve her zaman yeniliğin takipçisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Levent Cerit, yeni tedavi yöntemlerine açık olan hastanelerde çalışmanın doktorlar için de avantaj olduğunu söyleyerek, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı olarak tıptaki yeni yöntemleri takip edip uyguladıklarını ifade etti.