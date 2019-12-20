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Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan öğrenciler not hesaplama konusunu merak etmektedir. Bu konuda yapılan açıklamalara bakıldığında aöf not hesaplama ve Açıköğretim fakültesinde geçme notu ile ilgili bilgilere ulaşılmaktadır. 2019 yılında yapılan sınavların sonuçlarına bakıldığında bir öğrencinin sınıfı geçmesi için alması gereken puan 100 üzeriden 35 ve üzeri olmalıdır. Bu puan açıklanan yeni puan sistemindeki geçme notu olarak belirlenmiştir.

Açıköğretim Fakültesi sınavlarına giren öğrencilerin sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu sistem ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda uygulanan sistem iken artık açıköğretim sınavlarında da bu sistem uygulanmaya başlayacak. Yani artık bu sınavlarda dört yanlış bir doğruyu götürecektir.

AÖF Ders Notları

Üniversite sınavına girerek Açıköğretim Fakültesi’ni kazanan öğrenciler kazandıkları bölümde okumaya başladıklarında okula devam etmedikleri ve bir hoca tarafından konular anlatılmadığı için sınavlara çalışırken çalıştıkları ders ile ilgili notlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aöf ders notları olarak internet üzerinden paylaşılan notlar bulunmaktadır. Bu notların yayınlandıkları sitelere üye olunarak ders notlarına ulaşılması mümkün olmaktadır. Bu sitelerde her bölüm ve her sınav için ders notları ayrı ayrı sıralanmaktadır.

Ders notlarının yanında bu sitelerde geçmiş senelerde sorulmuş olan sınav soruları da bulunmaktadır. Hem ders notlarına hem de sınav sorularına ulaşmak sınava çalışan kişi için çok önemli bir durumdur. Açıköğretim sınavlarında başarılı olmak için bu ders notlarına sahip olmak yeterli olacaktır.

AÖF Geçmiş Sınav Soruları

Sınava hazırlanan kişiler sınavda çıkacak konularla ilgili mümkün olduğunca çok fazla soru çözmek ister. Bunun için de daha önceki sınavlarda çıkmış soruları çözmek de sınavda başarılı olmak için yeterli olmaktadır. Açıköğretim Fakültesi sınavlarına hazırlanan bir kişi okuduğu bölüm ile ilgili önceki yıllarda çıkmış sorulara ulaşmak ister. Bu konuda internette bulunan sitelerden yararlanabilir. Aöf geçmiş sınav soruları olarak yaptığı aramalarda bu sorulara ulaşarak sınava çalışmaya başlayabilir.

İnternet ortamında açıköğretim ders notları ve sınav soruları yayınlanmaktadır. Bu sitelere ulaşan öğrenciler sınava çalışmak üzere yeterli kaynağa ulaşmış olmaktadır. Ders notlarına ve geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına çalışan kişiler sınavlarda başarılı olmaktadır.